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23 квітня 2020, четвер, 16:18 7
Політика 2020-04-23T16:21:39+03:00
Українські Новини
Блогера Шарія зняли з розшуку в Україні

Блогера Шарія зняли з розшуку в Україні

Елизавета Драбкина
МВС України, Анатолій Шарій, розшук
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку видеоблогера Анатолія Шарія.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Постанова Солом'янського суду міста Києва про припинення розшуку Анатолія Шарія надійшла до Солом'янського управління поліції", - сказано в ньому.

Відповідно, співробітники поліції припинили його розшук, а інформація про розшукуваного була знята з сайту Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня 2019 року Шевченківський районний суд Києва відмовився ініціювати екстрадицію, скасував розшук і заочний арешт Шарія та повернув справу на додаткове розслідування у прокуратуру.

У листопаді Генеральна прокуратура підготувала йому підозру.

Пізніше поліція Києва повідомила, що не скасовувала розшук Шарія та продовжує його розшук за підозрою у завідомо неправдивому повідомленні про злочин.

Він зник з поля зору правоохоронців у 2012 році. Шарій розшукувався по справі відкритою за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про злочин) Кримінального кодексу. Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

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