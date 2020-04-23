Блогера Шарія зняли з розшуку в Україні

Міністерство внутрішніх справ зняло з розшуку видеоблогера Анатолія Шарія.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

"Постанова Солом'янського суду міста Києва про припинення розшуку Анатолія Шарія надійшла до Солом'янського управління поліції", - сказано в ньому.

Відповідно, співробітники поліції припинили його розшук, а інформація про розшукуваного була знята з сайту Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляли Українські Новини, 10 квітня 2019 року Шевченківський районний суд Києва відмовився ініціювати екстрадицію, скасував розшук і заочний арешт Шарія та повернув справу на додаткове розслідування у прокуратуру.

У листопаді Генеральна прокуратура підготувала йому підозру.

Пізніше поліція Києва повідомила, що не скасовувала розшук Шарія та продовжує його розшук за підозрою у завідомо неправдивому повідомленні про злочин.

Він зник з поля зору правоохоронців у 2012 році. Шарій розшукувався по справі відкритою за ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про злочин) Кримінального кодексу. Йому заочно обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.