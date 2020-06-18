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18 червня 2020, четвер, 12:04 8
Суспільство 2020-06-18T13:00:02+03:00
Українські Новини
Шарій заявляє, що націоналісти оголосили "сафарі" на його прихильників через бійку в метро

Шарій заявляє, що націоналісти оголосили "сафарі" на його прихильників через бійку в метро

Елена Новикова
Анатолій Шарій, Нацкорпус, Партія Шарія, Дмитро Кухарчук, Олександр Яценко
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij
Анатолій Шарій. Фото: facebook.com/anatolijsharij

Лідер "Партії Шарія" Анатолій Шарій заявляє, що на активістів його партії, які захищалися під час нападу в метрополітені, оголошено "сафарі" головою черкаського "Національного корпусу" Дмитром Кухарчуком.

Про це Шарій написав на своїй сторінці в Facebook.

"Глава Нацкорпус Черкаси Кухарчук, вже перебуває під слідством за побиття людини і перелом потерпілому щелепи, оголошує "сафарі" на людей, які посміли захищати себе при нападі в метро. Поліція не діє. Я не уявляю такого в державі. Це нереально в державі", - написав він.

За словами Шарія, Кухарчука підтримує директор Департаменту ЖКГ Черкаської міської ради Олександр Яценко.

"Той самий, що після вбивства депутата міськради Бинусова в 2017 році раптово спішно виїхав до АТО і відсиджувався там. Відсидівся. Місцева поліція "не знайшла" замовників вбивства. Сьогодні цей персонаж закликає до розправ, хоча повинен був отримати довічне", - додав Шарій.

Пост Анатолія Шарія про бійку в метро між прихильниками і противниками його партії. Скріншот:Пост Анатолія Шарія про бійку в метро між прихильниками і противниками його партії. Скріншот: facebook.com/anatolijsharij

Як повідомляли Українські Новини, 17 червня пройшла акція протесту під Офісом Президента прихильниками "Партії Шарія" з вимогою відставки Володимира Зеленського.

Пізніше, в метро сталася бійка між прихильниками та противниками партіями.

Крім того, Анатолій Шарій опублікував відео, на якому видно, як група противників Шарія нападає зі спини на людей з символікою партії і починає їх бити.

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