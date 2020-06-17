Після протестів у метро Києва сталася бійка учасників акцій

Після того, як на мітингу під Офісом Президента сталася бійка і поліція затримала противників Шарія, в Києві після масових протестів в метро сталася бійка учасників акцій. Відео інциденту опубліковано в соцмережі facebook.

"Активісти партії Шарія натовпом побили кілька людей у київському метрополітені", - йдеться у підписі до відео.

За повідомленням поліції, внаслідок сутичок на акції протесту в центрі Києва затримано 15 осіб. За попередніми підрахунками, в акції протесту взяли участь до 600 людей.

Як повідомляли Українські Новини, близько 20 прихильників руху "Демократична сокира" мітингувалибіля Офісу президента проти дій Анатолія Шарія.

Більш як 1 тис. прихильників "Партії Шарія" вимагала відставки президента Володимира Зеленського біля будівлі Офісу Президента. Учасники акції вигукували: "Не бійся людей, бійся закону", "Вова - виходь", "Німий Президент - не мій Президент", "Навіщо ти йшов у Президенти?".

Протестувальники також тримають плакати і транспаранти з зазначеними закликами і гаслами.

Противники Шарія закидали його прихильників яйцями біля Офісу Президента.