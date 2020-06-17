підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Події
  • Після протестів у метро Києва сталася бійка учасників акцій
17 червня 2020, середа, 16:58 6
Події 2020-06-17T20:00:04+03:00
Українські Новини
Після протестів у метро Києва сталася бійка учасників акцій

Після протестів у метро Києва сталася бійка учасників акцій

Ольга Фандорина
Бійка, протести в Києві, протести проти Шарія

Після того, як на мітингу під Офісом Президента сталася бійка і поліція затримала противників Шарія, в Києві після масових протестів в метро сталася бійка учасників акцій. Відео інциденту опубліковано в соцмережі facebook.

"Активісти партії Шарія натовпом побили кілька людей у київському метрополітені", - йдеться у підписі до відео.

За повідомленням поліції, внаслідок сутичок на акції протесту в центрі Києва затримано 15 осіб. За попередніми підрахунками, в акції протесту взяли участь до 600 людей.

Як повідомляли Українські Новини, близько 20 прихильників руху "Демократична сокира" мітингувалибіля Офісу президента проти дій Анатолія Шарія.

Більш як 1 тис. прихильників "Партії Шарія" вимагала відставки президента Володимира Зеленського біля будівлі Офісу Президента. Учасники акції вигукували: "Не бійся людей, бійся закону", "Вова - виходь", "Німий Президент - не мій Президент", "Навіщо ти йшов у Президенти?".

Протестувальники також тримають плакати і транспаранти з зазначеними закликами і гаслами.

Противники Шарія закидали його прихильників яйцями біля Офісу Президента.

Більше новин про: Бійка протести в Києві протести проти Шарія

В Україні продовжили адаптивний карантин до 31 липня
Польща продовжила заборону на авіаперельоти з України до 30 червня
Новини
У Тернопільській області посилили карантин 19:57
МОЗ під керівництвом Степанова вперше ініціює підвищення зарплат медикам другої та третьої ланки, — Семенюк 19:53
У Мін'юсті люстрованого "чорного" нотаріуса призначили в колегію контролю реєстраторів, - ЗМІ 19:44
Польща продовжила заборону на авіаперельоти з України до 30 червня 19:37
В'ятрович за заборону музики та серіалів у маршрутках 19:25
більше новин
ФДМУ звернувся до ОПЗ щодо втрати державою 7 млн доларів щомісяця, – відповідь на запит 13:03 Документ
DCH Ярославського разом з мерією організовують у Харкові виробництво трамваїв 14:25
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Нафтогазова та аграрна асоціації звернулись до Президента: мито на імпортне дизпаливо призведе до подорожчання продуктів 12:22
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
більше новин
Олену Зеленську госпіталізували з двобічною пневмонією 10:15
Кількість нових інфікованих коронавірусом зростає другий день поспіль 09:51
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
Капітан корабля ВМС України попався на передачі інформації російським спецслужбам 20:51
більше новин
Україна відкрила пішохідне сполучення з Росією і Білоруссю
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok