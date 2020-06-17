Більш як тисяча прихильників Шарія вимагає відставки Зеленського біля Офісу Президента

Відставки Президента Володимира Зеленського біля будівлі Офісу президента вимагає більш як 1 тис. прихильників "Партії Шарія" .

Про це з місця події повідомляє кореспондент Українських Новин.

Акція почалася близько 10:00.

Прихильники Шарія підійшли до будівлі Офісу Президента з боку вулиці Лютеранської.

З обох сторін, як з Лютеранської, так і з Банкової вони огороджені кордонами поліції.

Таким чином, противники "Патрії Шарія" не можуть прорватися на акцію.

Учасники акції вигукують: "Не бійся людей, бійся закону", "Вова - виходь", "Німий президент - не мій президент", "Навіщо ти йшов у Президенти?".

Протестувальники також тримають плакати і транспаранти з зазначеними закликами і гаслами.

Прихильники Шарія під Оисфом Президента

Прихильники Шарія принесли з собою прапори

Прихильники Шарія тримають плакати "Вова йди"

Прихильників Шарія близько тисячі

Акцію охороняє поліція

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Як повідомляли Українські Новини, минулого жовтня по всій Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра".

У червні у центрі Києва близько тисячі мітингувальників вимагають відставки Авакова.