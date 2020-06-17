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17 червня 2020, середа, 10:52 7
Політика 2020-06-17T12:30:04+03:00
Українські Новини
Більш як тисяча прихильників Шарія вимагає відставки Зеленського біля Офісу Президента

Більш як тисяча прихильників Шарія вимагає відставки Зеленського біля Офісу Президента

Кира Молчанова
Анатолій Шарій, відставка Зеленського, протести в Києві

Відставки Президента Володимира Зеленського біля будівлі Офісу президента вимагає більш як 1 тис. прихильників "Партії Шарія" .

Про це з місця події повідомляє кореспондент Українських Новин.

Акція почалася близько 10:00.

Прихильники Шарія підійшли до будівлі Офісу Президента з боку вулиці Лютеранської.

З обох сторін, як з Лютеранської, так і з Банкової вони огороджені кордонами поліції.

Таким чином, противники "Патрії Шарія" не можуть прорватися на акцію.

Учасники акції вигукують: "Не бійся людей, бійся закону", "Вова - виходь", "Німий президент - не мій президент", "Навіщо ти йшов у Президенти?".

Протестувальники також тримають плакати і транспаранти з зазначеними закликами і гаслами.

Прихильники Шарія під Оисфом ПрезидентаПрихильники Шарія під Оисфом Президента

Прихильники Шарія принесли з собою прапориПрихильники Шарія принесли з собою прапори

Прихильники Шарія тримають плакати "Вова йди"

Прихильників Шарія близько тисячіПрихильників Шарія близько тисячі

Акцію охороняє поліціяАкцію охороняє поліція

Прихильники Шарія выкликивают гасла

Як повідомляли Українські Новини,  минулого жовтня по всій Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра".

У червні у центрі Києва близько тисячі мітингувальників вимагають відставки Авакова.

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