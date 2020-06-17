Більш як тисяча прихильників Шарія вимагає відставки Зеленського біля Офісу Президента

Відставки Президента Володимира Зеленського біля будівлі Офісу президента вимагає більш як 1 тис. прихильників "Партії Шарія" . Про це з місця події повідомляє кореспондент Українських Новин. Акція почалася близько 10:00. Прихильники Шарія підійшли до будівлі Офісу Президента з боку вулиці Лютеранської. З обох сторін, як з Лютеранської, так і з Банкової вони огороджені кордонами поліції. Таким чином, противники "Патрії Шарія" не можуть прорватися на акцію. Учасники акції вигукують: "Не бійся людей, бійся закону", "Вова - виходь", "Німий президент - не мій президент", "Навіщо ти йшов у Президенти?". Протестувальники також тримають плакати і транспаранти з зазначеними закликами і гаслами. Прихильники Шарія під Оисфом Президента Прихильники Шарія принесли з собою прапори Прихильники Шарія тримають плакати "Вова йди" Прихильників Шарія близько тисячі Акцію охороняє поліція https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=19vhPGJNnYY" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, минулого жовтня по всій Україні почалася хвиля протестів проти "формули Штайнмайєра". У червні у центрі Києва близько тисячі мітингувальників вимагають відставки Авакова.