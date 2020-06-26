Долар дорожчає другий день поспіль. Офіційний курс НБУ

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD, в той час, як курс гривні на міжбанку знижується другий день поспіль.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD, що встановлюється ним на 25 червня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 26-29 червня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,1803 1 долар США 26,7002 1 швейцарський франк 28,1144 10 ієн 2,4871 10 російських рублів 3,8470 1 євро 29,9122

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

В середу, 24 червня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 2 коп. до 26,69 UAH/USD після зміцнення курсу у вівторок, 23 червня, на 8 коп.

Також у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків.

Тим часом, експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом.