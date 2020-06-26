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26 червня 2020, пʼятниця, 05:25 6
Фінанси 2020-06-26T05:30:01+03:00
Українські Новини
Долар дорожчає другий день поспіль. Офіційний курс НБУ

Долар дорожчає другий день поспіль. Офіційний курс НБУ

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс долара, курс євро, курс гривні
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD, в той час, як курс гривні на міжбанку знижується другий день поспіль.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD, що встановлюється ним на 25 червня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на 26-29 червня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,1803
1 долар США 26,7002
1 швейцарський франк 28,1144
10 ієн 2,4871
10 російських рублів 3,8470
1 євро 29,9122

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

В середу, 24 червня, на міжбанківському валютному ринку  курс гривні знизився на 2 коп. до 26,69 UAH/USD після зміцнення курсу у вівторок, 23 червня, на 8 коп.

Також у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків.

Тим часом, експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом.

 

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