Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке во вторник

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 5 коп. во вторник укрепился на 8 коп. до 26,59 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,64-26,66 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,59-26,61 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,57-26,60 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,01% с 23,74 UAH/USD до 26,59 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD) в середине лета. Также экономисты советуют пока не продавать валюту, ведь доллар может подскочить осенью.

Ранее сообщалось о том, что с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD.

Тем временем, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD.