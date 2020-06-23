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23 июня 2020, вторник, 17:28 15
Экономика 2020-06-23T17:28:17+03:00
Українські Новини
Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке во вторник

Гривна продолжает укрепляться. Курс нацвалюты на межбанке во вторник

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в понедельник на 5 коп. во вторник укрепился на 8 коп. до 26,59 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,64-26,66 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,59-26,61 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,57-26,60 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 12,01% с 23,74 UAH/USD до 26,59 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, специалисты в Bank of America повысили прогноз курса евро/доллара (EUR/USD) в середине лета. Также экономисты советуют пока не продавать валюту, ведь доллар может подскочить осенью.

Ранее сообщалось о том, что с 12 по 19 июня курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков повысился на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс покупки повысился на 8,64 коп. до 26,6239 UAH/USD.

Тем временем, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, курс покупки – понизился на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD.

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