Долар трохи подорожчав. Офіційний курс валют на 25 червня

В той час, як Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD, що встановлюється ним на 24 червня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на четвер, 25 червня:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,2896 1 долар США 26,6509 1 швейцарський франк 28,1529 10 ієн 2,4976 10 російських рублів 3,8562 1 євро 30,0675

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 24 червня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 2 коп. до 26,69 UAH/USD після зміцнення курсу у вівторок, 23 червня, на 8 коп.

Тим часом, експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом.

В період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.