підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
25 червня 2020, четвер, 05:25 5
Фінанси 2020-06-25T05:45:02+03:00
Українські Новини
Долар трохи подорожчав. Офіційний курс валют на 25 червня

Долар трохи подорожчав. Офіційний курс валют на 25 червня

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Долар. Фото: pixabay
Долар. Фото: pixabay

В той час, як Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків, НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD, що встановлюється ним на 24 червня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют на четвер, 25 червня:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,2896
1 долар США 26,6509
1 швейцарський франк 28,1529
10 ієн 2,4976
10 російських рублів 3,8562
1 євро 30,0675

Як повідомляли Українські Новини, в середу, 24 червня, на міжбанківському валютному ринку  курс гривні знизився на 2 коп. до 26,69 UAH/USD після зміцнення курсу у вівторок, 23 червня, на 8 коп.

Тим часом, експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом.

В період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

Більше новин про: Курс валют Курс НБУ курс долара курс гривні

Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення...
Нацбанк знизив курс гривні на четвер. Курс валют...
Офіційний курс валют на середу: гривня подорожчала...
Курс валют на 24 червня: гривня продовжує зміцнюва...
Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди
Київ і 13 областей не відповідають новим критеріям для пом'якшення карантину
Новини
"Укрзалізниця" вирішила відновити курсування 20 приміських поїздів у Львівській області 07:00 Інфографіка
Аваков в травні отримав менше, ніж всі свої заступники 06:35 Документ
Михайло Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в травні крім окладу отримав 33 тис. гривень допомоги з тимчасової непрацездатності 06:30 Документ
Потужні зливи і повені в Україні продовжаться: синоптик надала невтішний прогноз 06:00 Карта
Дмитро Кулеба. Фото: facebook/dmytro.kuleba
У травні через обмеження бюджету глава МЗС Кулеба та всі його заступники отримали по 47,2 тис. гривень 06:00 Документ
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
У ЗМІ з'явився новий рейтинг кандидатів на пост мера 20:01
Андрій Карауш
В Рівному немає небезпеки від води, - директор "Рівнеоблводоканалу" Андрій Карауш 12:30
Кияни вважають, що Зеленському слід виступити на боці Кличка на виборах мера, – соцопитування 11:44
Неефективність тарифу "Витрати+" для інфраструктури електромереж може вирішити RAB - дослідник Інституту Кеннана 18:44
більше новин
Інна Костиря: Навчання в університетах восени – онлайн не здатен повноцінно замінити традиційне викладання 13:22 Думка
"Укрнафта" втратила 1,3 млрд гривень на продажу нафти Коломойському вдвічі дешевше світових цін, - Куюн 11:39
Після скандалу ЦВК зменшила вп'ятеро зарплати членам комісії, але не всім 13:15 Документ
Паводок Фото: Івано-Франківська ОДА
В Івано-Франківській області через негоду загинули три людини 20:32
Річка Прут. Фото: Вікіпедія
У Чернівцях людей попередили про можливу евакуацію через критичне підняття рівня води в річці Прут 16:38
більше новин
В Івано-Франківській області затопило лікарню з хворими на коронавірус
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok