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17 квітня 2020, пʼятниця, 14:15 41
Економіка 2020-04-17T17:15:03+03:00
Українські Новини
Економіка України продемонструє глибоке падіння в 2020. Прогноз експертів

Економіка України продемонструє глибоке падіння в 2020. Прогноз експертів

Ярина Вацяк
економічний прогноз, Прогноз інфляції, падіння економіки, Економічна криза, прогноз ВВП
Економічна криза. Фото: pixabay.com
Економічна криза. Фото: pixabay.com

Експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом, організованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі у той час, як МВФ прогнозує спад світової економіки в 2020 році на 3%.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки, передають Українські Новини.

За прогнозами експертів, Україна буде демонструвати досить глибоке падіння в 2020 році - на 4,2%.

В 2020 році також прискорюються інфляційні процеси до 7% проти 4,1% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

Проте вже в 2021 році прогнозується економічне зростання на рівні 2,4%.

Інфляція сповільниться до 5,9% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

Найбільша загроза для економічного відновлення в Україні на думку експертів - це тривале продовження і посилення внутрішніх карантинних заходів.

Про заходи економічної політики, яку доцільно впроваджувати для підтримки бізнесу під час дії карантинних заходів, найбільшу оцінку експерти дали збільшення дефіциту бюджету як мінімум до 6% для формування достатніх фіскальних стимулів.

А про заходи, які необхідно запровадити для підтримки населення - це надання державної фінансової допомоги найбільш вразливим верствам населення для зниження соціального напруження і стимулювання попиту.

Також більшість експертів вважають, що поведінка людей і структура попиту після завершення пандемії зміниться, але не істотно.

Разом з тим, прискоряться процеси діджиталізації, роботизації і використання модальності "віддаленого робочого місця".

За оцінкою експертів значимими ризиками для української економіки є дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталів (зовнішні ризики) та значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у ПФУ, інших фондах державного соціального страхування (внутрішні ризики).

Як повідомляли Українські Новини, підприємці очікують зниження продажів і виробництва через ситуацію, викликану пандемією коронавірусу в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України зі зростання у 3% на зниження в 7,7% у 2020.

Крім того, Світовий банк прогнозує падіння ВВП України на 3,5% при інфляції 8,9% в 2020 році.

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