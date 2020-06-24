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24 червня 2020, середа, 15:21 13
Економіка 2020-06-24T17:15:02+03:00
Українські Новини
У НБУ заявили, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи

У НБУ заявили, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи

Ольга Фандорина
НБУ, економічний прогноз, Фінансова криза, Економічна криза
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ
НБУ, Нацбанк. Фото: НБУ

У Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків в той час, як експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Український банківський сектор увійшов у викликану пандемією кризу в хорошій формі і з достатнім запасом міцності. Завдяки очищенню банківського сектора, впровадження міжнародно визнаних вимог до капіталу та ліквідності, регулярному стрес-тестуванню та впровадженню інших заходів щодо підвищення надійності сектора, криза не призвела до збоїв у роботі банківської системи", - стверджують в НБУ.

Зазначається, що Нацбанк задіяв весь інструментарій, який використовують регулятори світу, щоб банки могли гнучко реагувати на кризу і підтримувати кредитування.

Банківські послуги надавалися безперервно, вкладники постійно мали доступ до своїх рахунків, банки забезпечили безпеку роботи мережі, відтік вкладів тривали трохи більше тижня, а потім відновилося зростання депозитів.

Наголошується, що Національний банк провів експрес-стрес-тестування, у якому оцінено вплив на капітал 26 великих банків макроекономічного сценарію.

"Результати стрес-тестування виявилися в цілому краще, ніж у минулому році, і показали, що більшість банків були готові до поточної кризи. Водночас було виявлено, що дев'ять банків можуть порушити показники достатності капіталу, з них два - державні. Це ті ж установи, які мали негативні результати стрес-тестування і минулого року, однак не вжили достатніх заходів для вирішення проблем, що накопичилися", - підкреслив регулятор.

Також вказується, що якщо враховувати гарантовану підтримку урядом держбанків, в зоні ризику при поточній кризі перебувають банки, на які сукупно припадає лише 5% активів банківського сектора.

"Уповільнення інфляції, стабільність на валютному ринку і робота банківського сектора без збоїв сприяють подальшому зниженню процентних ставок. Вперше з часів незалежності Україна входить у період однознакових процентних ставок за вкладами. Це є передумовою для суттєвого зниження вартості кредитів", - зазначають у Нацбанку.

За відсутності нових макроекономічних шоків і подальшого посилення захисту прав кредиторів ставки за кредитами для населення та бізнесу до кінця року будуть найнижчими за всю історію банківського сектора.

Враховуючи достатність капіталу і ліквідності, а також зниження процентних ставок, банки готові підтримати бізнес та населення і сприяти економічному відновленню.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк констатує, що надалі інфляція ймовірно буде повертатися в цільовий діапазон довше, ніж прогнозувалося та помірними темпами. Раніше НБУ прогнозував скорочення економіки у 2-му кварталі 2020.

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