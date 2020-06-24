Курс гривні на міжбанку знизився після зміцнення

В середу, 24 червня, на міжбанківському валютному ринку курс гривні знизився на 2 коп. до 26,69 UAH/USD після зміцнення курсу у вівторок, 23 червня, на 8 коп.

Про це учасники валютного ринку повідомили Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,57-26,61 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,64-26,67 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,67-26,71 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,42% з 23,74 UAH/USD до 26,69 UAH/USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, в період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

Водночас Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD, в той час, як в обмінниках долар падає.

Тим часом, у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків в той час, як експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом.