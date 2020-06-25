Курс гривні на міжбанку знижується другий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у четвер знизився на 4 коп. до 26,73 UAH/USD після зниження в середу на 2 коп.

Про це повідомили учасники валютного ринку Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,65-26,68 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,67-26,70 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,72-26,74 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,59% з 23,74 UAH/USD до 26,73 UAH/USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Тим часом, у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків