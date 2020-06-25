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25 червня 2020, четвер, 17:40 8
Фінанси 2020-06-25T19:45:02+03:00
Українські Новини
Курс гривні на міжбанку знижується другий день поспіль

Курс гривні на міжбанку знижується другий день поспіль

Валерия Драгомирова
Курс валют, курс долара, курс гривні, Міжбанк, курс на міжбанку
Курс гривні
Курс гривні

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку у четвер знизився на 4 коп. до 26,73 UAH/USD після зниження в середу на 2 коп.

Про це повідомили учасники валютного ринку Українським Новинам.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,65-26,68 UAH/USD, потім котирування зросли до 26,67-26,70 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,72-26,74 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,59% з 23,74 UAH/USD до 26,73 UAH/USD.

У 2019 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 14,36% з 27,72 UAH/USD до 23,74 UAH/USD.

В 2018 році курс гривні на міжбанку зміцнився на 1,2% з 28,07 UAH/USD до 27,72 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк знизив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 26-29 червня, на 4,93% до 26,7002 UAH/USD.У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD.

Тим часом, у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків

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