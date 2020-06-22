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22 червня 2020, понеділок, 18:00 13
Суспільство 2020-06-22T21:15:03+03:00
Українські Новини
Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО

Надежда Комендантова
ЗНО, Абітурієнти, ЗНО-2020
Іспит. Фото: pixabay
Іспит. Фото: pixabay

Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в 2020 році в той час, як Верховна Рада за пропозицією президента Володимира Зеленського скасувала обов'язкове ЗНО

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти і науки, передають Українські Новини.

"Сьогодні Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення: епідеміологічна ситуація дозволяє провести ЗНО в заплановані терміни - з 25 червня по 17 липня", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні, 22 червня, тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій перевіряла готовність пункту проведення ЗНО в Коледжі морського, річкового флоту Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного.

У візиті також взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол Швейцарії в Україні Клод Вільд і заступник голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні Лора Білл.

Наголошується, що Міносвіти, Український та регіональні центри оцінювання якості освіти, пункти тестування готові провести ЗНО-2020 в безпечних умовах відповідно до рекомендацій Головного державного санітарного лікаря.

Міносвіти дякує партнерам за допомогу в забезпеченні пунктів проведення ЗНО інструкторами, медиками та засобами захисту учасників тестування.

Так, під час ЗНО допуск до тестування буде відбуватися відповідно до рекомендацій Головного санітарного лікаря (температура тіла не вище 37,2 градусів, відсутність ознак респіраторних захворювань, наявність маски або респіратора), Дерпродслужба буде контролювати вимоги до пунктів тестування (відстань між учасниками щонайменше 1,2 м, масковий режим, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень), будуть діяти заходи із уникнення скупчень людей (більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг з дистанцією), буде діяти супровід медиків та Національної поліції.

У повідомленні наголошується, що в 2020 році в основній сесії ЗНО візьмуть участь 379 493 людини, під час тестування та іспитів будуть залучені 242 650 працівників і 11 630 медиків.

Як повідомляли Українські Новини, в Мінфіні пояснили, як будуть повертати гроші за пробне ЗНО. Раніше пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.

Також зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 25 червня по 17 липня, результати оголосять до 29 липня.

На початку минулого тижня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що причин для скасування або перенесення ЗНО немає. 

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Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки дозволила провести ЗНО
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