Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони

Випускники вищих навчальних закладів та шкіл не підлягають військовому призову влітку 2020 року, який через карантин перенесли.

Про домовленість Міністерства освіти і науки з Міністерством оборони розповіла заявила виконуюча обов'язки глави Міносвіти Любомира Мандзій "Громадському".

"Ми говорили з колегами з Міністерства для того, щоб не допустити таких випадків, коли, не закінчивши, або випускники, яким 18 років вже в липні, коли ще немає результатів ЗНО, і ще не розпочалася вступна кампанія, щоб їх не призвали в армію", - пояснила Мандзій.

За її словами, призив відстрочать.

Як повідомляли Українські Новини, 23 березня Президент Володимир Зеленський переніс призов на строкову військову службу з квітня-червня на травень-липень. При цьому строки звільнення у запас військовослужбовців строкової служби не змінені.

Раніше Кабінет Міністрів встановив чисельність громадян, які підлягають призову на строкову військову службу в квітні-червні, в 16 460 осіб. Із загального числа призовників у Збройні сили направлять 9 000 осіб, у Національну гвардію - 5 460 людини, у Державну прикордонну службу - 1 300 осіб, у Державну спеціальну службу транспорту - 700 осіб.

Крім того, Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді збільшити штрафи за порушення законів про військову службу та зобов'язати надавати військово-обліковий документ при укладенні трудового договору.