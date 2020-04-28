На додаткову реєстрацію на ЗНО Міністерство освіти виділило ще 2 тижні

В той час, як МОН пояснило як буде проходити зовнішнє незалежне оцінювання 2020, міністерство продовжило додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб. Зміни опублікували на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, повідомляють Українські новини.

Взяти участь у додатковій реєстрації можуть:

Особи, які брали участь в антитерористичній операції, або були задіяні до забезпечення національної безпеки і оборони, і стримування російської агресії на сході України і не мали можливості зареєструватися вчасно.

Люди, що проживають на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей, або в анексованому Криму.

Згідно з рішенням суду перебувають в місцях несвободи.

Особи, які мають право здавати ЗНО, але через низку причин не могли вчасно зареєструватися під час основної реєстрації (можуть подавати документи лише на складання тестів з навчальних предметів, за якими і буде зараховано ЗНО).

Також, в зв'язку з пандемією коронавірусу, Міністерство освіти може розглядати можливість уточнення категорії осіб, які будуть подавати документи на додаткову реєстрацію.

Точний графік реєстрації з'явиться на сайті Центру до 22 травня 2020 року.

Як повідомляли Українські новини, зовнішнє незалежне оцінювання може початися в червні або серпні. У гіршому разі, ЗНО 2020 перенесуть на вересень.