Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди

Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень, Кабінет Міністрів у четвер, на позачерговому засіданні, розгляне виділення 582 млн гривень на ліквідацію наслідків негоди, у той час як внаслідок негоди в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу, передають Українські Новини.

"Області визначилися з першою необхідною фінансовою допомогою. Є звернення від голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації про допомогу в сумі 500 млн гривень. З обласного резервного фонду вже виділено 1 млн гривень", - сказав він.

Шмигаль також зазначив, що є необхідність у виділенні 82 млн гривень на відновлення зруйнованих дамб і берегів.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 4:00 24 червня 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано-Франківській області.

Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях.