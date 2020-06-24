Чернівці очікують піку паводку на річці Прут

У Чернівцях сьогодні очікується піковий рівень паводку – рівень води перевищить 7 метрів, поки на Прикарпатті ще шукають загиблих під час повені.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, проходження максимального рівня води може призвести до затоплення сіл Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці у Новоселицькому районі.

Також очікується затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів. Крім того, можливе затоплення блоків сигналізації військової частини у Новоселицькому районі.

За словами місцевих жителів, зараз рівень води у Пруті був на рівні 6,5 метрів. Він може піднятися, а після цього піти на спад.

Як повідомляли Українські Новини, 24-25 червня в результаті значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводка з підйомами рівнів води.

У зв'язку з повінню в Західній Україні можливі затримки з доставлення листів, посилок і пенсій.