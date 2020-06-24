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24 червня 2020, середа, 21:42 7
Суспільство 2020-06-24T22:37:01+03:00
Українські Новини
Через повені на заході України посилки і пенсії можуть доставляти із затримкою

Через повені на заході України посилки і пенсії можуть доставляти із затримкою

Валерия Драгомирова
дснс, повінь, Західна Україна, Розмиті дороги, Затримка пенсій через повінь
Пенсії. Фото: censor.net
Пенсії. Фото: censor.net

У той час, як ДСНС попередило жителів Західної України про шквальний вітер і зливи, наслідком яких стала повінь, через яку загинули три людини, а також можливі затримки з доставленням листів, посилок і пенсій. Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Ми робимо все, щоб вчасно доставити Ваші листи, посилки і, звичайно, пенсії, при цьому не ставлячи під загрозу життя наших співробітників. Сьогодні та найближчими днями, у зв'язку з повінню, можливі затримки з доставленням в окремі райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької і, якщо рівень води підвищиться, Львівської області. Там вже часто, на жаль, просто немає доріг, по яких їх можна доставити", - йдеться в повідомленні.

Затримки з доставкою через повені. Фото: Facebook/Igor SmelyanskyЗатримки з доставленням через повені. Фото: Facebook/Igor Smelyansky

Як повідомляли Українські Новини, стихія завдала Закарпаттю збитків на 125 млн гривень. Всього негативних наслідків стихії зазнали 12 населених пунктів в 3 районах області.

Крім того, слідом за Прикарпаттям, по Бугу поплив Миколаїв. У багатьох місцях міста зливові каналізації просто не справлялися з потоком води.

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