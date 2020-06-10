Зеленський зустрівся з кандидатом у міністри освіти Шкарлетом

Володимир Зеленський на нараді з туризму в Кам'янець-Подільському. Фото: president.gov.ua

Володимир Зеленський на нараді з туризму в Кам'янець-Подільському. Фото: president.gov.ua

Після заяви про труднощі з пошуком міністра освіти, Президент Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом на посаду міністра освіти і науки Сергієм Шкарлетом у ході відвідування в рамках робочого візиту Чернігівського національного технологічного університету.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент Володимир Зеленський, який перебуває з робочою поїздкою у Чернігівській області, відвідав Національний технологічний університет у Чернігові. Ректор університету Сергій Шкарлет ознайомив главу держави з науково-технічними розробками та досягненнями студентів і викладачів", - сказано в ньому.

Також Зеленський поспілкувався з членами студентської ради.

Раніше Президент сам анонсував, що в ході відвідування Чернігівського технологічного університету поговорить зі студентами для прийняття рішення про доцільність призначення ректора Шкарлета міністром освіти.

Подробиці щодо підсумків спілкування в пресрелізі не уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський мав намір 10 червня відвідати Чернігівський національний технологічний університет і поспілкуватися з його студентами для прийняття рішення про доцільність призначення ректора Сергія Шкарлета міністром освіти, хоча кандидат був членом Партії регіонів.

Ексміністр освіти Ганна Новосад не планує продовжувати працювати у складі нового уряду.