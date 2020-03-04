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04 березня 2020, середа, 11:03 9
Кабмін 2020-03-04T11:45:02+02:00
Українські Новини
Новосад не хоче продовжувати роботу у новому Кабміні, - ЗМІ

Новосад не хоче продовжувати роботу у новому Кабміні, - ЗМІ

Ярина Вацяк
Міністерство освіти України, Анна Новосад, Відставка Кабміну
Ганна Новосад. Фото: Facebook/Ганна Новосад
Ганна Новосад. Фото: Facebook/Ганна Новосад

Міністерка науки і освіти Ганна Новосад не планує продовжувати працювати у складі нового уряду в той час, як Володимир Зеленський та пропонує кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на пост прем'єр-міністра.

Як повідомляє "Української правди. Життя" з посиланням на власні джерела, кандидатур на посаду міністра освіти і науки поки немає.

Вирогідно буде виконувач обов'язки.

Журналысти звернулися до Ганни Новосад щодо цієї інформації. Поки вона цю ситуацію не коментує.

Також видання повідомляє, що замінити керівницю Міністерства охорони здоров'я Зоряну Скалецьку може Ілля Ємець, який працював міністром МОЗ при Януковичі і зараз очолює Центр дитячої кардіохірургії.

Як повідомляли Українські Новини, Верховна Рада на засіданні у середу розгляне питання діяльності Кабінету Міністрів. Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендує парламенту прийняти відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У свою чергу Гончарук вже написав заяву про відставку.

3 лютого Президент Володимир Зеленський запропонував запропонував кандидатури в новий Кабмін.

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