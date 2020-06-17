Шмигаль пропонує Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета, з яким 10 червня зустрівся Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Чернігівського національного технологічного університету.

Відповідний проєкт постанови №3675 зареєстровано в Раді 17 червня, передають Українські Новини.

Сергій Шкарлет народився в 1972 році в Узбекистані, економіст, професор, доктор економічних наук.

З липня 2001 року — ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З вересня 2006 року — професор кафедри менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З травня 2010 року — ректор Чернігівського державного технологічного університету.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому Сергій Шкарлет може стати міністром освіти і науки.