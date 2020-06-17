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17 червня 2020, середа, 20:14 5
Кабмін 2020-06-17T21:00:02+03:00
Українські Новини
Шмигаль пропонує Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки

Шмигаль пропонує Раді призначити Шкарлета міністром освіти і науки

Елена Новикова
МОН, Кабмін, Верховна Рада, Кадрові призначення, Денис Шмигаль, Сергій Шкарлет
Сергій Шкарлет. Фото: wikipedia.org
Сергій Шкарлет. Фото: wikipedia.org

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує Верховній Раді призначити міністром освіти і науки ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета, з яким 10 червня зустрівся Володимир Зеленський у рамках робочого візиту до Чернігівського національного технологічного університету.

Відповідний проєкт постанови №3675 зареєстровано в Раді 17 червня, передають Українські Новини.

Сергій Шкарлет народився в 1972 році в Узбекистані, економіст, професор, доктор економічних наук.

З липня 2001 року — ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З вересня 2006 року — професор кафедри менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З травня 2010 року — ректор Чернігівського державного технологічного університету.

Як повідомляли Українські Новини, раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому Сергій Шкарлет може стати міністром освіти і науки.

Наразі обов'язки міністра виконує заступник міністра освіти Любомира Мандзій.

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