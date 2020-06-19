Новим міністром освіти і науки може стати Сергій Шкарлет. Що про нього відомо

Міністром освіти і науки можуть призначити ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступає за його призначення а Президент Володимир Зеленський 10 червня у рамках робочого візиту в Чернігівський національний технологічний університет зустрівся з Сергієм Шкарлетом. Українські Новини зібрали основні факти з біографії можливого міністра освіти і науки.

Сергій Шкарлет народився в 1972 році в Узбекистані, економіст, професор, доктор економічних наук.

З липня 2001 року ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З вересня 2006 року професор кафедри менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З травня 2010 року ректор Чернігівського державного технологічного університету.

У 2004 і в 2010 роках підтримував на президентських виборах Віктора Януковича і Партію регіонів. Балотувався до Чернігівської обласної ради від цієї партії в Деснянському районі Чернігова на місцевих виборах того ж року. Був обраний депутатом Чернігівської облради в канденції 2010-2015 років.

2015 балотувався у Чернігівську обласна рада як представник Блоку Порошенка, але вибори програв.

Як повідомляли Українські Новини, Шкарлет задекларував 42,8 тис. гривень середньої щомісячної зарплати і $30 тис. готівки.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому Сергій Шкарлет може стати міністром освіти і науки.