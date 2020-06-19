підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
19 червня 2020, пʼятниця, 15:35 10
Кабмін 2020-06-19T16:30:03+03:00
Українські Новини
Новим міністром освіти і науки може стати Сергій Шкарлет. Що про нього відомо

Новим міністром освіти і науки може стати Сергій Шкарлет. Що про нього відомо

Елена Новикова
Кабмін, Міносвіти, Міністр освіти, Сергій Шкарлет
Сергій Шкарлет. Фото з відкритих джерел
Сергій Шкарлет. Фото з відкритих джерел

Міністром освіти і науки можуть призначити ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль виступає за його призначення а Президент Володимир Зеленський 10 червня  у рамках робочого візиту в Чернігівський національний технологічний університет зустрівся з Сергієм Шкарлетом. Українські Новини зібрали основні факти з біографії можливого міністра освіти і науки.

Сергій Шкарлет народився в 1972 році в Узбекистані, економіст, професор, доктор економічних наук.

З липня 2001 року ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З вересня 2006 року професор кафедри менеджменту Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая.

З травня 2010 року ректор Чернігівського державного технологічного університету.

У 2004 і в 2010 роках підтримував на президентських виборах Віктора Януковича і Партію регіонів. Балотувався до Чернігівської обласної ради від цієї партії в Деснянському районі Чернігова на місцевих виборах того ж року. Був обраний депутатом Чернігівської облради в канденції 2010-2015 років.

2015 балотувався у Чернігівську обласна рада як представник Блоку Порошенка, але вибори програв.

Як повідомляли Українські Новини, Шкарлет задекларував 42,8 тис. гривень середньої щомісячної зарплати і $30 тис. готівки.

Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому Сергій Шкарлет може стати міністром освіти і науки.

Більше новин про: Кабмін Міносвіти Міністр освіти Сергій Шкарлет

Головою Вінницької ОДА призначили Борзова: що про ...
Повернення коштів за пробне ЗНО розпочнеться з 1 л...
У МОН розповіли, скільки абітурієнтів зареєструвал...
Шкарлет задекларував 42,8 тис. гривень середньої щ...
Вакарчук вийшов з фракції "Голос"
У Києві за добу різко збільшилася кількість нових хворих на коронавірус
Новини
ОПЗ приєднався до вимог про захист українських виробників мінеральних добрив 16:33 Документ
Суркіс пояснив, чому з'явився "Павелко-гейт" 16:04
Вакарчук останній раз був у Раді 20 травня 16:02
Геннадій Труханов
Нова естакада — один з наймасштабніших проектів в Одесі за останні півстоліття, — мер Одеси Труханов 15:56
Поліція. Фото: Українська правда
У Києві місцеві жителі побилися з поліцією, протестуючи проти будівництва моста на Троєщину 15:46
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
ОГХК продовжує укладати договори з відстрочкою платежу, всупереч обіцянкам працювати по передоплаті , - документи 18:48
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Пул надійних клієнтів дав можливість відновити роботу Вільногірського ГМК, – топ-менеджер ОГХК 19:28
більше новин
Верховний суд визнав неправомірним дії НБУ по виведенню з ринку банку "Фінансова ініціатива" Олега Бахматюка 16:32 Документ
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
В Україні кількість нових заражених коронавірусом за добу наближається до тисячі 09:45 Інфографіка
більше новин
Рада призначила заступника міністра енергетики Абрамовського міністром захисту навколишнього середовища
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok