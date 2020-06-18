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18 червня 2020, четвер, 13:47 7
Фінанси 2020-06-18T15:00:02+03:00
Українські Новини
Шкарлет задекларував 42,8 тис. гривень середньої щомісячної зарплати і $30 тис. готівки

Шкарлет задекларував 42,8 тис. гривень середньої щомісячної зарплати і $30 тис. готівки

Елена Новикова
електронні декларації, електронне декларування, Сергій Шкарлет, декларації про доходи
Сергій Шкарлет. Фото: wikipedia.org
Сергій Шкарлет. Фото: wikipedia.org

В декларації ректора Чернігівського державного технологічного університету Сергія Шкарлета, якого прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонував Верховній Рада на посаду міністра освіти і науки, вказано щомісячну зарплату розміром 42,8 тис. гривень та 30 тис. доларів готівки.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Так, Шкарлет задекларував 509 577 гривень заробітної плати в Чернігівському національному університеті, 3 546 гривень зарплати від Міністерства освіти і науки та 85 376 гривень зарплати, отриманих дружиною на основному місці її роботи.

Шкарлет також задекларував готівкою 70 тис. гривень та 30 тис. доларів у себе і 15 тис. гривень і 32 тис. доларів - у дружини.

Крім цього, кандидат у міністри культури задекларував 2 особистих автомобіля: Toyota Land Cruiser, 2011 року випуску, та Mitsubishi Pajero, 2013 року випуску, а також автомобіль дружини - Ford Kuga Titanium, 2012 року випуску.

Також Шкарлет вказав у декларації квартиру в Чернігові (76,9 кв. м), що належить його дружині.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський планував відвідати Чернігівський національний технологічний університет, щоб поспілкуватися з його студентами для прийняття рішення про доцільність призначення ректора Сергія Шкарлета міністром освіти, оскільки на посаду є й інші кандидати.

Так, зустріч Президента з Сергієм Шкарлетом відбулася 10 червня, під час якої кандидат на посаду міністра освіти і науки ознайомив Володимира Зеленського з науково-технічними розробками та досягненнями студентів і викладачів.

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