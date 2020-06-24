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24 червня 2020, середа, 20:18 11
Події 2020-06-24T22:30:03+03:00
Українські Новини
Слідом за Прикарпаттям, по Бугу поплив Миколаїв

Слідом за Прикарпаттям, по Бугу поплив Миколаїв

Кира Молчанова
Зливи, Затоплення вулиць, злива в Миколаєві
Миколаїв затопило. Фото: news.pn
Миколаїв затопило. Фото: news.pn

В Миколаєві злива, яка тривала близько 20 хвилин, але встигла затопити кілька вулиць в той час, як на заході країни затоплені вулиці і будинку, а одразу декілька річок ризикують вийти з берегів.

Про це повідомляють користувачі в соціальних мережах.

У багатьох місцях міста зливові каналізації просто не справлялися з потоком води. При цьому разом з водою в каналізацію потрапляло і сміття. Робочі автодорожньої служби у кількох місцях самостійно намагаються почистити зливову каналізацію.

Багато машин застрягли у воді і отримали гідроудар. Їх власники намагаються виштовхати самостійно.

Як повідомляли Україські Новини, у зв'язку з масштабними повенями на Прикарпатті акціонерне товариство "Укрзалізниця" тимчасово, до подолання наслідків негоди, скасувало курсування 7 приміських поїздів на окремих напрямках.

Крім того, в Івано-Франківській області через негоду загинули три людини.

У вівторок, 23 червня, Івано-Франківської області на дорозі між Яремче і Микуличин внаслідок негоди зійшов селевий потік. Дорога зруйнована, а заблокований проїзд.

Закарпатська область оцінює збитки від негоди в 125 мільйонів гривень.

Водночас для ліквідації посадський повені Івано-Франківська область виділила 1 млн гривень. З Кабміну, мають виділити ще.

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