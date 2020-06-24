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24 червня 2020, середа, 19:19 9
Суспільство 2020-06-24T22:15:02+03:00
Українські Новини
Стихія нанесла Закарпаттю збитків на 125 млн гривень

Стихія нанесла Закарпаттю збитків на 125 млн гривень

Кира Молчанова
повінь, Наслідки негоди, Негода на Закарпатті
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС
Негода в Україні. Фото: Facebook/МВС

Закарпатська область оцінює збитки від негоди в 125 мільйонів гривень в той час, як на ліквідацію повені в Івано-Франківській області планують виділити 1 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Закарпатської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Попередня вартість інфраструктурних збитків по області - це зруйновані дороги місцевого та державного значення, берегоукріплення, дамби, мости - 125 мільйонів гривень. Збитки, які повінь завдала домівкам і домогосподарствам, поки не відомий, його підраховують спеціально створені комісії на місцях", - повідомляв голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

За оперативною інформацією, всього від повені постраждав Рахівський район.

Всього негативних наслідків стихії зазнали 12 населених пунктів в 3 районах області.

Рівень води у верхній частині Тиси знизився, переливи через дороги припинилися.

Наразі загроза переливу зниженого ділянки дороги в Хустському районі, ведеться спостереження.

Згідно з повідомленням, після спаду рівня води, комісіями органів самоврядування буде проведено обстеження та відповідний розрахунок збитків, за результатами чого буде прийнято рішення про звернення до Кабінету Міністрів з надання допомоги та відновлення пошкоджених об'єктів інфраструктури.

На сьогодні у зв'язку з високим рівнем води, оцінити повний обсяг руйнувань в даний момент неможливо.

Як повідомляли Українські Новини, український центр оцінювання якості освіти радить потерпілим під час повені на Західній Україні випускникам здавати зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) на додатковій сесії.

Поки ж в Івано-Франківській області шукають тіло третього загиблого через негоду.

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