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24 червня 2020, середа, 11:12 9
Суспільство 2020-06-24T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Івано-Франківській області тимчасово скасували 7 приміських поїздів через повені

В Івано-Франківській області тимчасово скасували 7 приміських поїздів через повені

Елена Новикова
Непогода, Укрзалізниця, Непогода в Україні, повінь, Зливи, відміна потягу, повінь в Івано-Франківській області
Потяг
Потяг

Через повені в Івано-Франківській області, які у Карпатах все ще тривають через дощі, акціонерне товариство "Укрзалізниця" скасувало курсування 7 потягів строком до подолання наслідків непогоди в містах, які найбільше постраждали.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Так, з 24 червня не будуть ходити 4 приміські поїзди

"Коломия - Снятин", "Снятин - Коломия", "Ворохта - Івано-Франківськ" та "Івано-Франківськ - Ворохта".

Також з 25 червня "Укрзалізниця" скасувала курсування трьох потягів "Снятин - Коломия", "Коломия - Снятин", "Ворохта - Івано-Франківськ".

Як повідомляли Українські Новини, станом на 4:00 24 червня 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано-Франківській області.

У вівторок, 23 червня, негода в Івано-Франківській області змила дорогу на Буковель.

Крім того, в Івано-Франківській області загинуло 3 людини, підтоплено оселі, автомобілі та зруйновано десятки кілометрів доріг.

Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль для ліквідації наслідків негоди в західних областях призначив відповідальних за розробку комплексу негайних заходів.

Також 24 червня він відбув до Івано-Франківської області для координації дій.

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