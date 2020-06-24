В Івано-Франківській області тимчасово скасували 7 приміських поїздів через повені

Через повені в Івано-Франківській області, які у Карпатах все ще тривають через дощі, акціонерне товариство "Укрзалізниця" скасувало курсування 7 потягів строком до подолання наслідків непогоди в містах, які найбільше постраждали. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. Так, з 24 червня не будуть ходити 4 приміські поїзди "Коломия - Снятин", "Снятин - Коломия", "Ворохта - Івано-Франківськ" та "Івано-Франківськ - Ворохта". Також з 25 червня "Укрзалізниця" скасувала курсування трьох потягів "Снятин - Коломия", "Коломия - Снятин", "Ворохта - Івано-Франківськ". Як повідомляли Українські Новини, станом на 4:00 24 червня 4,6 тис. житлових будинків підтоплені, 110 км автодоріг зруйновані і 427,5 км пошкоджені через негоду в Івано-Франківській області. У вівторок, 23 червня, негода в Івано-Франківській області змила дорогу на Буковель. Крім того, в Івано-Франківській області загинуло 3 людини, підтоплено оселі, автомобілі та зруйновано десятки кілометрів доріг. Тим часом прем'єр-міністр Денис Шмигаль для ліквідації наслідків негоди в західних областях призначив відповідальних за розробку комплексу негайних заходів. Також 24 червня він відбув до Івано-Франківської області для координації дій.