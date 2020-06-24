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24 червня 2020, середа, 16:41 11
Фінанси 2020-06-24T18:45:03+03:00
Українські Новини
Нацбанк знизив курс гривні на четвер. Курс валют

Нацбанк знизив курс гривні на четвер. Курс валют

Валерия Драгомирова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Гривні
Гривні

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD, в той час, як в обмінниках долар падає.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 червня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,2896
1 долар США 26,6509
1 швейцарський франк 28,1529
10 ієн 2,4976
10 російських рублів 3,8562
1 євро 30,0675

Як повідомляли Українські Новини, в період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

Тим часом, у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків в той час, як експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом.

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