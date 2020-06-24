Нацбанк знизив курс гривні на четвер. Курс валют

Національний банк знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 25 червня, на 4,31 коп. до 26,6509 UAH/USD, в той час, як в обмінниках долар падає.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 24 червня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,2896 1 долар США 26,6509 1 швейцарський франк 28,1529 10 ієн 2,4976 10 російських рублів 3,8562 1 євро 30,0675

Як повідомляли Українські Новини, в період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

Тим часом, у Національному банку констатують, що банківський сектор успішно пройшов перший етап коронакризи і має підготуватися до негативних середньострокових наслідків в той час, як експерти погіршили прогноз зростання ВВП з 3,2% до падіння на 4,2% в 2020 році згідно з консенсус-прогнозом.