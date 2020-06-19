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19 червня 2020, пʼятниця, 11:34 12
Фінанси 2020-06-19T14:00:04+03:00
Українські Новини
Після незначного падіння долар в обмінниках знову зріс. Динаміка з тиждень

Після незначного падіння долар в обмінниках знову зріс. Динаміка з тиждень

Катерина Цапро
Курс валют, курс долара, курс гривні, динаміка курсу гривні, Динаміка курсу долара
Курс долара знову зростає
Курс долара знову зростає

В обмінних пунктах київських банків з 12 по 19 червняв курс продажу готівкового долара підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD після двотижневого падіння.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро знизився на 7,79 коп. до 29,6561 UAH/EUR, курс продажу знизився на 11,76 коп. до 30,1576 UAH/EUR.

З 5 по 12 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 0,87% до 26,7856 UAH/USD, курс купівлі знизився на 1,04 коп. до 26,5375 UAH/USD другий тиждень поспіль.

Курси готівкової іноземної валюти:

  Долар США Євро Російський рубль (10)
  Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж
Середній курс на 19 червня 26,6239 26,8549 29,6561 30,1576 3,3300 3,9100
Порівняно з 12 червня 0,0864 0,0693 -0,0779 -0,1176 -0,0100 -0,0100

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19-21 червня, на 1,27 коп. до 26,7633 UAH/USD після того, як в попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 18 червня, на 3,36 коп. до 26,7760 UAH/USD. 

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