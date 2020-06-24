Євро зріс, а долар стрімко падає. Курс валют на 24 червня

У середу курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 23 червня на 5,31 коп. до 26,7421 UAH/USD, курс купівлі знизився на 4,92 коп. до 26,5053 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 8,40 коп. до 29,6976 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 5,01 коп. до 30,1594 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Доллар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,5053 26,7421 29,6976 30,1594 3,36 3,93 Максимальний 26,6000 27,0000 29,8500 30,6000 3,76 5,00 Мінімальний 26,3500 26,6500 29,3000 29,9200 2,30 3,78

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 24 червня, на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD.

А в період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара у київських обмінниках підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі — на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.