Дощі продовжують заливати Карпати: в ДСНС розповіли, де очікують підтоплення

Через значні і сильні дощі на річках Карпатського регіону протягом 24-25 червня очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

За даними Укргідрометцентру, 24-25 червня в результаті значних і сильних дощів на річках Карпатського регіону очікується формування високого дощового паводку з підйомами рівнів води над рівнями на 8 годин.

23 червня:

- на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) Тисі ділянки В. Бичків - Вилок на 1,0 - 1,5 м; Тисі в районі Чоп, Пруті ділянки Коломия - держкордон на 1,5 - 2,5 м;

- Дністрі на ділянці Галич-Заліщики 2,5 - 3,5 м, - сказано в повідомленні.

На окремих ділянках річок басейнів Дністра, Прута, Тиси можливий вихід води на заплаву та досягнення відміток початкового затоплення сільгоспугідь, окремих прирічкових госпоб'єктів, автодоріг місцевого значення; початкове затоплення прирічкових ділянок Чернівців, Івано-Франківська, в Чернівецькій області затоплення об'єктів прикордонної служби.

При сильних зливах залишається ймовірність формування значного місцевого і схильного стоку, в гірських районах утворення селевих потоків, що може мати негативні наслідки.

24 червня очікується продовження опадів у басейні Верхньої Тиси, що призведе до підвищення рівня води в Рахові до значення 420-470 см над нулем поста (рівень води на 8 годин. 23 червня дорівнює 341 см) з початковим затопленням прирічкових ділянок у Рахові і підтоплення автодоріг місцевого значення.

Впродовж 24 червня очікується проходження чергової паводкової хвилі на ділянці Тиси В. Бичків - Вилок з підвищенням рівнів води над поточними відмітками на 1,0 - 1,5 м з досягненням значень у створах постів:

р. Тячів 460 - 510см, (рівень на 16 год 350 см), утримання води на заплаві, можливі початкові підтоплення в с. Грушове;

р. Хуст 360 - 410см, (рівень на 16 год 270 см), вихід води на заплаву, підтоплення присадибних ділянок с. Крива, автодороги В. Копаня - Хуст, Хуст - Сокирниця;

смт. Вилок 360 - 410см, (рівень на 16 год 170 см), початковий вихід води на заплаву.

24 червня на р. Прут (пост Чернівці) очікується проходження максимального рівня води високого дощового паводку висотою 680 -730 см над нулем поста (рівень води на 18 год. 23 червня дорівнює 417 см.

В результаті проходження максимального рівня високого дощового паводку очікується:

затоплення сільськогосподарських угідь Новоселицького, Герцаївського та Кіцманського районів;

затоплення сіл Маршинці, Тарасівці, Магала, Костичани, Припруття, Бояни, Зелений Гай, Ванчиківці Новоселицького району;

спрацьовування сигнальних пристроїв, затоплення блоків сигналізації застави с. Костичани Новоселицького району;

затоплення блоків сигналізації військової частини с. Мамалига, Новоселицького району;

затоплення автомобільної дороги та ринку Добробут, початкове затоплення Калинівського ринку р. Чернівців.

Як повідомляли Українські Новини, Шмигаль призначив відповідальних за ліквідацію наслідків стихії в західних областях. Крім того, внаслідок негоди в 8 областях сталося падіння дерев, підтоплення житлових будинків, вулиць, доріг.