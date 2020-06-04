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04 червня 2020, четвер, 21:30 12
Світ 2020-06-04T23:30:02+03:00
Українські Новини
Північна Македонія знову вводить карантин через нові спалахи коронавірусу

Північна Македонія знову вводить карантин через нові спалахи коронавірусу

Елизавета Кесельман
Карантин, Коронавірус, Епідемія коронавірусу, Посилення карантину
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

Тоді як практично всі країни почали знімати карантинні обмеження, а також відкривати свої кордони, влада Північної Македонії повертає карантинні обмеження в країні через новий спалах епідемії COVID-19. Про це повідомляє 24МК з посиланням на міністра охорони здоров'я Вінка Філіпча.

"Уряд заборонив пересування всіх громадян у Скоп'є (всі муніципалітети Скоп'є), Куманово, Липково, Штипі, а також Боговині, Брвениці, Зелино і Єгуновці, починаючи з четверга (4 червня) з 21:00 до понеділка (8 червня) до 05:00", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в період заборони руху працюватимуть тільки лікарні та аптеки. В інших містах рух усіх громадян заборонено від сьогодні (4 червня) з 21:00 до п'ятниці (5 червня) до 05:00 ранку, а у п'ятницю, суботу, неділю в цих містах заборона починається з 16:00 і триває до наступного дня до 05:00 ранку.

П'ятниця (5 червня) оголошується неробочим днем для всіх громадян.

У період з четверга (4 червня) з 21:00 до понеділка (8 червня) до 05:00 відвідування кладовищ на території всієї країни заборонено, крім похорону.

Прогулянка з домашніми тваринами повинна проводитися вже встановлені терміни в періоди з 08:00 до 8:30, 15:00 до 15.30 і 20:00 до 20:30.

Кількість нових інфікувань коронавірусом в Північній Македонії стрімко зростає, за минулу добу зафіксовано ще 101 випадок. Більше половини - в Скоп'є. Крім того, повідомляється про чотири летальні випадках.

Як повідомляли Українські Новини, Польща не планує найближчим часом відкривати кордони, в той час, як Швеція відкриває кордони для фермерів і садівників.

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