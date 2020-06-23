Великобританія переходить до наступного етапу карантину з 4 липня: що дозволено робити

"Сьогодні ми можемо сказати, що наша довга загальнонаціональна зимова сплячка починає підходити до кінця", — сказав Борис Джонсон, представляючи нові заходи.

Згідно з інформацією відомства, країна перейде до наступного етапу послаблення карантину з 4 липня. Зазначається, що тоді норма соціального дистанціювання буде пом'якшена з двох метрів до одного, за умови дотримання заходів обережності: обов'язкового носіння масок і використання захисних екранів.

Крім того, відкриються ресторани, паби, готелі, перукарні, більшість місць відпочинку і туристичних визначних пам'яток. Закритими залишаться нічні клуби, криті спортзали, а також басейни.

Як повідомляли Українські Новини, Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який нещодавно хворів на коронавірус, заявив, що не планує послаблювати карантинні обмеження.

Тим часом аеропорт "Київ" скасував заплановані рейси за кордон, чим обурив пасажирів.