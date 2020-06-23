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  • Великобританія переходить до наступного етапу карантину з 4 липня: що дозволено робити
23 червня 2020, вівторок, 20:23 11
Світ 2020-06-23T22:30:03+03:00
Українські Новини
Великобританія переходить до наступного етапу карантину з 4 липня: що дозволено робити

Великобританія переходить до наступного етапу карантину з 4 липня: що дозволено робити

Елизавета Кесельман
Туризм, Карантин, Борис Джонсон, Великобританія, Коронавірус
Великобританія. Фото: elmundo.com.ua
Великобританія. Фото: elmundo.com.ua

Борис Джонсон прем'єр-міністр Великобританії (який хворів на коронавірус) у середу, 23 червня, заявив про те, що в країні починається новий етап послаблення карантину. Вже в липні відкриються громадські заклади, а також будуть пом'якшені заходи соціального дистанціювання. Про це повідомляє Reuters.

"Сьогодні ми можемо сказати, що наша довга загальнонаціональна зимова сплячка починає підходити до кінця", — сказав Борис Джонсон, представляючи нові заходи.

Згідно з інформацією відомства, країна перейде до наступного етапу послаблення карантину з 4 липня. Зазначається, що тоді норма соціального дистанціювання буде пом'якшена з двох метрів до одного, за умови дотримання заходів обережності: обов'язкового носіння масок і використання захисних екранів.

Крім того, відкриються ресторани, паби, готелі, перукарні, більшість місць відпочинку і туристичних визначних пам'яток. Закритими залишаться нічні клуби, криті спортзали, а також басейни.

Як повідомляли Українські Новини, Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який нещодавно хворів на коронавірус, заявив, що не планує послаблювати карантинні обмеження.

 Тим часом аеропорт "Київ" скасував заплановані рейси за кордон, чим обурив пасажирів.

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