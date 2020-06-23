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23 червня 2020, вівторок, 15:27 9
Європа 2020-06-23T19:00:04+03:00
Українські Новини
Польща відновила міжнародне залізничне сполучення

Польща відновила міжнародне залізничне сполучення

Елизавета Кесельман
Польща, Поїзди, залізничне сполучення, Відкриття кордонів
Польща. Фото: pixabay
Польща. Фото: pixabay

У понеділок, 22 червня, Польща відновили міжнародне залізничне сполучення попри те, що країна заявляла про намір не відкривати кордони найближчим часом через нові випадки коронавірусу.

Про це повідомляє "Польське радіо".

Як зазначає відомство, Польща відновила міжнародне залізничне сполучення. Поїзди запускають в Німеччину, Чехію, Австрію, Угорщину і Словаччину. Роботу відновлює польська компанія PKP Intercity.

Вранці виїхав з Варшави перший поїзд у Берлін. Пізніше пустили перші за кілька місяців поїзда з Польщі до Чехії. Крім того, можна буде виїхати з Відня в Катовіце, а також з Граца в Перемишль.

Водночас, пасажири зобов'язані дотримуватися чинних правил безпеки, зокрема, закривати рот і ніс маскою або шаллю в поїзді під час подорожі, а також часто мити руки.

Як повідомляли Українські Новини, Польща продовжила заборону на авіаперельоти з України до 30 червня.

Також повідомлялося про те, що посольства України трьох країн-сусідів не знають, коли туди пустять українських туристів.

Зараз у Польщі мають право в'їхати окремі категорії громадян України: подружжя чи діти поляків; власники "карти поляка"; ті, у кого є право на проживання або працевлаштування в Польщі; учні та студенти польських навчальних закладів; водії транспорту для міжнародних перевезень товарів або пасажирів; дипломати і члени їх сімей.

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