Разумков розповів, скільки депутатів перехворіли на COVID-19

Про це він сказав в інтерв'ю "UA: Українське радіо", передають Українські Новини.

"Перехворіло взагалі десь людей 15-17", - сказав голова парламенту.

При цьому, за його словами, на цю мить ще 2 депутати Ради знаходяться на лікуванні.

"Сьогодні десь 2 людини ще хворіють, маю на увазі народних депутатів", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук подав позов проти Разумкова.

Раніше у відповіді на запит Українських Новин повідомлялося, що Апарат Верховної Ради не володіє інформацією про кількість депутатів і співробітників апарату, які лікуються від коронавірусної інфекції COVID-19 або перебувають на самоізоляції.

У Верховній Раді хочуть витрачати гроші з фонду боротьби з коронавірусом на покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.