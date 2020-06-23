Разумков розповів, скільки депутатів перехворіли на COVID-19

У той час, як Голова Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував 1,8 млн гривень, Кабмін повідомив, що 15-17 депутатів перехворіли на коронавірусну інфекцію, в той час, як вже в Україні зафіксували 38 074 випадків зараження COVID-19. Про це він сказав в інтерв'ю "UA: Українське радіо", передають Українські Новини. "Перехворіло взагалі десь людей 15-17", - сказав голова парламенту. При цьому, за його словами, на цю мить ще 2 депутати Ради знаходяться на лікуванні. "Сьогодні десь 2 людини ще хворіють, маю на увазі народних депутатів", - підкреслив він. Як повідомляли Українські Новини, Гончарук подав позов проти Разумкова. Раніше у відповіді на запит Українських Новин повідомлялося, що Апарат Верховної Ради не володіє інформацією про кількість депутатів і співробітників апарату, які лікуються від коронавірусної інфекції COVID-19 або перебувають на самоізоляції. У Верховній Раді хочуть витрачати гроші з фонду боротьби з коронавірусом на покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.