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23 червня 2020, вівторок, 21:06 14
Верховна Рада і партії 2020-06-23T22:15:02+03:00
Українські Новини
Разумков розповів, скільки депутатів перехворіли на COVID-19

Разумков розповів, скільки депутатів перехворіли на COVID-19

Елена Новикова
Карантин, Кабмін, Верховна Рада, Дмитро Разумков, Коронавірус у депутатів
Дмитро Разумков у Верховній Раді. Скріншот трансляції
Дмитро Разумков у Верховній Раді. Скріншот трансляції

У той час, як Голова Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував 1,8 млн гривень, Кабмін повідомив, що 15-17 депутатів перехворіли на коронавірусну інфекцію, в той час, як вже в Україні зафіксували 38 074 випадків зараження COVID-19.

Про це він сказав в інтерв'ю "UA: Українське радіо", передають Українські Новини.

"Перехворіло взагалі десь людей 15-17", - сказав голова парламенту.

При цьому, за його словами, на цю мить ще 2 депутати Ради знаходяться на лікуванні.

"Сьогодні десь 2 людини ще хворіють, маю на увазі народних депутатів", - підкреслив він.

Як повідомляли Українські Новини, Гончарук подав позов проти Разумкова.

Раніше у відповіді на запит Українських Новин повідомлялося, що Апарат Верховної Ради не володіє інформацією про кількість депутатів і співробітників апарату, які лікуються від коронавірусної інфекції COVID-19 або перебувають на самоізоляції.

У Верховній Раді хочуть витрачати гроші з фонду боротьби з коронавірусом на покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

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