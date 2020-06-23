В Україні за добу смертність від коронавірусу зросла вдвічі

22 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 в Україні збільшилась на 833 до 38 074, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 1 035 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 22,3%, кількість нових летальних випадків - у 2,3 рази.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 23 червня в Україні 38 074 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 035 летальних, 16 956 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 833 нових випадків, одужали 314 осіб, померло 23 особи.

Таким чином, 22 червня показник нових хворих за добу був більший, ніж тих, хто одужав — 833 проти 314.

Кількість нових випадків захворювання 22 червня становила 2,2% від загальної кількості хворих на 21 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 23 червня становить 20 083 особи, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Києві (4 429), Чернівецькій (4 419) та Львівській областях (4 220).

У Рівненській області зафіксовано 3 038 випадків коронавірусної інфекції, в Закарпатській - 2 291, у Київській - 2 285, в Івано-Франківській області - 2 091, у Волинській - 1 894, у Харківській - 1 844, у Тернопільській - 1 744, у Вінницькій - 1 690, в Одеській - 1 333, у Житомирській - 1 295, у Дніпропетровській - 1 049.

631 випадок виявлений у Кіровоградській області, 622 випадки - у Хмельницькій області, 605 випадків - в Черкаській області, 555 випадків - у Запорізькій, 485 випадків - у Чернігівській, 368 випадків - у Донецькій, 366 випадків - у Миколаївській, 296 випадків - у Полтавській області, 263 випадки - в Сумській, 188 випадків - у Херсонській і 73 випадки - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка в Одесі посилили карантин.

Раніше повідомлялося, що поліція стежитиме за дотриманням карантину в громадському транспорті.