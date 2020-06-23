підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
23 червня 2020, вівторок, 10:12 5
Суспільство 2020-06-23T10:30:08+03:00
Українські Новини
В Україні за добу смертність від коронавірусу зросла вдвічі

В Україні за добу смертність від коронавірусу зросла вдвічі

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, Смерть від коронавірусу, Смерть від коронавірусу в Україні, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Захворюваність на коронавірус
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

22 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірус  COVID-19 в Україні збільшилась на 833 до 38 074, кількість померлих від захворювання - на 23 людини до 1 035 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 22,3%, кількість нових летальних випадків - у 2,3 рази.

Про це сказано в повідомленні Центру громадського здоров'я, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 23 червня в Україні 38 074 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 035 летальних, 16 956 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 833 нових випадків, одужали 314 осіб, померло 23 особи.

Таким чином, 22 червня показник нових хворих за добу був більший, ніж тих, хто одужав — 833 проти 314.

Кількість нових випадків захворювання 22 червня становила 2,2% від загальної кількості хворих на 21 червня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування одужали і померлих) на ранок 23 червня становить 20 083 особи, що на 2,5% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Києві (4 429), Чернівецькій (4 419) та Львівській областях (4 220).

У Рівненській області зафіксовано 3 038 випадків коронавірусної інфекції, в Закарпатській - 2 291, у Київській - 2 285, в Івано-Франківській області - 2 091, у Волинській - 1 894, у Харківській - 1 844, у Тернопільській - 1 744, у Вінницькій - 1 690, в Одеській - 1 333, у Житомирській - 1 295, у Дніпропетровській - 1 049.

631 випадок виявлений у Кіровоградській області, 622 випадки - у Хмельницькій області, 605 випадків - в Черкаській області, 555 випадків - у Запорізькій, 485 випадків - у Чернігівській, 368 випадків - у Донецькій, 366 випадків - у Миколаївській, 296 випадків - у Полтавській області, 263 випадки - в Сумській, 188 випадків - у Херсонській і 73 випадки - у Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, з понеділка в Одесі посилили карантин.

Раніше повідомлялося, що поліція стежитиме за дотриманням карантину в громадському транспорті.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19 Смерть від коронавірусу Смерть від коронавірусу в Україні Пандемія коронавірусу статистика коронавірусу Захворюваність на коронавірус

Вибух на Позняках: знайшли тіло п'ятого загиблого
Гривня продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на вівторок
Новини
"Чернівцігаз": з початку року фахівці компанії виявили понад 30 крадіжок газу 10:25 Прес-реліз
В Україні за добу смертність від коронавірусу зросла вдвічі 10:12
Негода залишила без світла понад 200 населених пунктів 10:07
Як карантин вплинув на елітну житлову нерухомість Києва 10:00 Прес-реліз
У травні 134 депутати отримали компенсацію за оренду житла на 3,2 млн гривень 09:52
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Деркач оприлюднив нову порцію записів розмов "голосів, схожих на Байдена і Порошенка" 16:45
Вибух на Позняках: Віталій Кличко пообіцяв тимчасове житло постраждалим 15:10
Бахматюк вимагає від Венедіктової виконання рішення суду про закриття сфабрикованої справи проти нього 12:09
В.о. голови "УЗ" Іван Юрик намагається витягнути з кишень українців 100 млн шляхом махінацій на тендерах, — ЗМІ 11:20 Документ
більше новин
Рейдерське захоплення КЕВРЗ: співробітники відмовилися заходити на завод до повернення законного керівництва 11:09
Народні депутати вимагають у Шмигаля звільнити голову космічної агенції Усова 09:15 Документ
3 депутати пропонують Раді ввести штрафи за велику заборгованість за компослуги в 20-50% 08:37
Куди українці можуть полетіти 22 червня: список доступних авіарейсів з аеропортів "Київ" і "Бориспіль" 11:55
Зеленський схвалив добровільне проходження ЗНО для випускників шкіл у 2020 році 13:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok