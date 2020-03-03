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03 березня 2020, вівторок, 21:05 81
Політика 2020-03-03T21:30:01+02:00
Українські Новини
Гончарук подав позов проти Разумкова, – Окружний адмінсуд Києва

Гончарук подав позов проти Разумкова, – Окружний адмінсуд Києва

Ярина Вацяк
Позов до суду, Дмитро Разумков, Олексій Гончарук
Верховна Рада, Разумков Скріншот телеканалу
Верховна Рада, Разумков Скріншот телеканалу "Рада"

Проти голови Верховної Ради Дмитра Разумкова Олексій Гончарук подав до суду позов.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Окружного адміністративного суду Києва в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"В ОАСК надійшла заява про забезпечення позову, заявником у якій зазначена Олексій Гончарук, відповідачем - голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, третьою особою - Президент України Володимир Зеленський", - йдеться в ньому.

Деталі позову прес-служба соціальної мережі не вказала. В повідомленні не вказано, чи це однофамілець чи сам прем'єр-міністр.

Скріншот повідомлення судуСкріншот повідомлення суду

Скріншот сторінки Окружного адмінсуду. Скріншот Скріншот сторінки Окружного адмінсуду. Скріншот "Країна"

(Новина доповнена подробицями)

При цьому в повідомленні на сайті суду сказано, що Гончарук просить заборонити Разумкову включати до порядку денного позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня питання про відставку прем'єр-міністра і звільнення кого-небудь з членів Кабінету Міністрів.

Згідно з повідомленням суду, наразі вирішується питання щодо наявності правових підстав для забезпечення позову.

У свою чергу прес-служба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова. На офіційному сайті також повідомили, що інформація про те, що Гончарук подав позов проти Разумкова не відповідає дійсності.

Як повідомляли Українські Новини,Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Верховної Ради 4 березня.

Сьогодні ввечері в Раді проходить збір фракції "Слуга народу", де обговорювати порядок денний на середу, одне з питань порядку - кадрові перестановки.

Президент Володимир Зеленський пропонує кандидатуру віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра.

 

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