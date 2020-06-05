У Раді хочуть витрачати гроші з фонду боротьби з коронавірусом на ремонт доріг

Верховна Рада має намір передбачити можливість виділення коштів з фонду боротьби з коронавірусом на покращення транспортного сполучення, реконструкцію, ремонт і будівництво автомобільних доріг загального користування державного значення, в той час, як за минулу добу, 4 червня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекціє COVID-19 збільшилася на 553 до 25 964.

За прийняття законопроєкту про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3509 за основу проголосували 274 депутати при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з пояснювальною запискою, одним з наслідків гострої респіраторної хвороби COVID-19 є збільшення рівня безробіття, тому одним із заходів з боротьби з нею та її наслідками є забезпечення населення додатковими робочими місцями.

При цьому важливим є також забезпечення поліпшення транспортного сполучення для своєчасного надання медичної допомоги населенню та можливості його широкого тестування на наявність коронавірусу.

Досягти цих двох завдань пропонується шляхом реалізації інфраструктурних проєктів щодо будівництва, реконструкції і ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення.

Як повідомляли Українські Новини, у квітні Верховна Рада створила у державному бюджеті на 2020 рік фонд боротьби з коронавірусом в розмірі 64,7 млрд гривень.

Тим часом в "Укравтодорі" похвалилися, що витратять на дороги 10% бюджету України.