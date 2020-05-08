Разумков продав нерухомості на 1,8 млн гривень

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков задекларував близько 1,8 млн гривень доходу від продажу нерухомого майна у поточному році в той час, як заробітна плата Разумкова за квітень становила 47,2 тис. гривень.

Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

24 березня Разумков вніс до реєстру відомості про суттєві зміни в майновому стані.

Згідно з декларацією, 20 березня 2020 року він отримав дохід у розмірі 1,75 млн гривень від відчуження нерухомого майна.

В декларації значаться дві позиції щодо отримання доходу від продажу нерухомості: 1,6 млн гривень і 136 тис. гривень.

Покупцем вказана громадянка України Світлана Щербань.

При цьому в декларації за 2018 рік у власності голови парламенту значиться квартира у Києві площею 78,5 кв. м, будинок площею 492,2 кв. м і земельна ділянка площею 1 020 кв. м в Софіївській Борщагівці Київської області, офісне приміщення в Києві площею 74,9 кв. м, а також земельну ділянку (500 кв. м) та квартира (232,2 кв. м) в Здоровке Київської області.

Крім цього, Разумков володіє половиною квартири в Києві загальною площею 165,6 кв. м.

Також у власності у спікера Ради, згідно декларації за 2018 рік, є 3 автомобілі: Toyota Land Cruiser 200 2013 року випуску, Mazda 6 2014 року випуску і Toyota Camry 2012 року випуску.

За 2018 він також задекларував 981 тис. гривень доходів, 75 тис. доларів готівки, 72 тис. гривень, 1,3 тис. євро і 832 долара на банківських рахунках, а також 26,5 млн гривень позики третій особі.

Декларація за 2019 рік в реєстрі декларацій на даний момент відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, Олексій Гончарук подав до суду позов проти голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Також був оприлюднений повний список радників Разумкова.