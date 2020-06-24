Офіційний курс валют на середу: гривня подорожчала

Післ ятого, як у вівторок, 23 червня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 8 коп. до 26,59 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD, що встановлюється ним на середу 24 червня.

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 5,12% до 26,6695 UAH/USD, що встановлюється ним на 23 червня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,2278 1 долар США 26,6078 1 швейцарський франк 28,1534 10 ієн 2,4899 10 російських рублів 3,8708 1 євро 30,1227

Як повідомляли Українські Новини, економісти радять поки не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити. У цей період сприятливий час для купівлі валюти.

З 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

Крім того, що Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зниження ВВП України у 2020, Національний банк України визначив основними причинами падіння української економіки у 1-му кварталі падіння інвестиційного попиту, вплив карантину на сектори послуг, поглиблення падіння споживання державного сектора на тлі складної фіскальної ситуації, уповільнення зростання приватного споживання та експорту на тлі ослаблення зовнішнього попиту.