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24 червня 2020, середа, 05:00 9
Фінанси 2020-06-24T08:45:02+03:00
Українські Новини
Офіційний курс валют на середу: гривня подорожчала

Офіційний курс валют на середу: гривня подорожчала

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, Офіційний курс
Курс валют на середу
Курс валют на середу

Післ ятого, як у вівторок, 23 червня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 8 коп. до 26,59 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 6,17 коп. до 26,6078 UAH/USD, що встановлюється ним на середу 24 червня. 

Про це йдеться в повідомленні Нацбанку, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні на 5,12% до 26,6695 UAH/USD, що встановлюється ним на 23 червня.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,2278
1 долар США 26,6078
1 швейцарський франк 28,1534
10 ієн 2,4899
10 російських рублів 3,8708
1 євро 30,1227

Як повідомляли Українські Новини, економісти радять поки не продавати валюту, оскільки долар восени може підскочити. У цей період сприятливий час для купівлі валюти.

З 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

Крім того, що Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зниження ВВП України у 2020, Національний банк України визначив основними причинами падіння української економіки у 1-му кварталі падіння інвестиційного попиту, вплив карантину на сектори послуг, поглиблення падіння споживання державного сектора на тлі складної фіскальної ситуації, уповільнення зростання приватного споживання та експорту на тлі ослаблення зовнішнього попиту. 

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