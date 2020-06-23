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23 червня 2020, вівторок, 11:25 7
Економіка 2020-06-23T12:15:25+03:00
Українські Новини
Карантин і падіння інвестицій були основними причинами зниження ВВП в 1-му кварталі, – НБУ

Карантин і падіння інвестицій були основними причинами зниження ВВП в 1-му кварталі, – НБУ

Ирина Николенко
НБУ, ВВП, Падіння ВВП, падіння економіки, Карантин в Україні
ВВП. Фото: pixabay.com
ВВП. Фото: pixabay.com

Крім того, що Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зниження ВВП України у 2020, Національний банк України визначив основними причинами падіння української економіки у 1-му кварталі падіння інвестиційного попиту, вплив карантину на сектори послуг, поглиблення падіння споживання державного сектора на тлі складної фіскальної ситуації, уповільнення зростання приватного споживання та експорту на тлі ослаблення зовнішнього попиту. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Фактичне падіння економіки було більш суттєвим за оцінку Національного банку, опублікованій в Інфляційному звіті за квітень 2020 (0,5%).

Це пов'язано з більш повільним зростанням споживчого та інвестиційного попиту в цей період, ніж очікувалося.

Вагомим фактором падіння ВВП було падіння інвестицій.

Валове нагромадження основного капіталу скоротилося на 21,4% в річному вимірі.

Такі значні темпи падіння інвестицій спостерігалися під час кризи 2014-2015 років.

До початку коронакризиса українські підприємства мали позитивні ділові очікування.

Більшість підприємств чекали поліпшення свого фінансового стану, зростання інвестиційних витрат на будівельні роботи, машини, обладнання та інвентар.

У 1-му кварталі 2020 вперше з 2016 року великі і середні підприємства сформували чистий збиток в сумі 4,9 млрд гривень.

Частка збиткових підприємств зросла до 41% порівняно з 27% у 1-му кварталі 2019 року.

Погіршення фінансових результатів бізнесу стало однією з основних причин падіння інвестицій, адже 65% капітальних інвестицій фінансуються за рахунок власних коштів підприємств.

Як повідомляли Українські Новини, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service прогнозує зниження ВВП України у 2020 році на 4,5% і відновлення на 3,6% у 2021 році.

Крім того, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінило падіння ВВП України в січні-квітні на 5%, оскільки в квітні більшість підвидів виробничої діяльності відчули негативний вплив через дію карантинних заходів.

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