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23 червня 2020, вівторок, 17:28 6
Фінанси 2020-06-23T19:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує зміцнюватися. Курс гривні на міжбанку у вівторок

Гривня продовжує зміцнюватися. Курс гривні на міжбанку у вівторок

Надежда Комендантова
Курс валют, курс долара, курс гривні, Міжбанк
Гривня.
Гривня.

У вівторок, 23 червня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 8 коп. до 26,59 UAH/USD після зміцнення в понеділок на 5 коп.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,64-26,66 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,59-26,61 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,57-26,60 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,01% з 23,74 UAH/USD до 26,59 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH/USD.

Тим часом, 23 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 4,59 коп. до 26,7952 UAH/USD, курс купівлі знизився на 3,68 коп. до 26,5615 UAH/USD.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 червня, на 5,12% до 26,6695 UAH/USD.

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