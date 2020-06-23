Гривня продовжує зміцнюватися. Курс гривні на міжбанку у вівторок

У вівторок, 23 червня, курс гривні на міжбанківському валютному ринку зміцнився на 8 коп. до 26,59 UAH\/USD після зміцнення в понеділок на 5 коп. Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку. За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,64-26,66 UAH\/USD, потім котирування знизилися до 26,59-26,61 UAH\/USD, після чого встановилися на рівні 26,57-26,60 UAH\/USD. З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 12,01% з 23,74 UAH\/USD до 26,59 UAH\/USD. Як повідомляли Українські Новини, з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився на 6,93 коп. до 26,8549 UAH\/USD, курс купівлі підвищився на 8,64% до 26,6239 UAH\/USD. Тим часом, 23 червня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 4,59 коп. до 26,7952 UAH\/USD, курс купівлі знизився на 3,68 коп. до 26,5615 UAH\/USD. Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 23 червня, на 5,12% до 26,6695 UAH\/USD.