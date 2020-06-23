Гривня продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на вівторок

У той час, в період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі - до 26,6239 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 5,12% до 26,6695 UAH/USD, що встановлюється ним на 23 червня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,0835 1 долар США 26,6695 1 швейцарський франк 28,0643 10 ієн 2,4945 10 російських рублів 3,8370 1 євро 29,8952

Як повідомляли Українські Новини, НБУ відзначає, що ризики більш негативного і тривалого впливу пандемії COVID-19 на економіку зберігаються і економіка буде відновлюватися довше, ніж прогнозувалося.

Також в НБУ заявляли, що в Україні поступово відновлюється економіка після ослаблення карантину.

Раніше повідомлялося про те, що в понеділок, 22 червня, в обмінниках курс продажу готівкового долара знизився до 26,8453 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,5894 UAH/USD.