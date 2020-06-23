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23 червня 2020, вівторок, 05:00 9
Фінанси 2020-06-23T06:15:01+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на вівторок

Гривня продовжує дорожчати. Офіційний курс валют на вівторок

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні
Курс гривні на вівторок
Курс гривні на вівторок

У той час, в період з 12 по 19 червня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків підвищився до 26,8549 UAH/USD, курс купівлі - до 26,6239 UAH/USD, Національний банк підвищив офіційний курс гривні на 5,12% до 26,6695 UAH/USD, що встановлюється ним на 23 червня. 

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 22 червня, на 4,26 коп. до 26,7207 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,0835
1 долар США 26,6695
1 швейцарський франк 28,0643
10 ієн 2,4945
10 російських рублів 3,8370
1 євро 29,8952

Як повідомляли Українські Новини, НБУ відзначає, що ризики більш негативного і тривалого впливу пандемії COVID-19 на економіку зберігаються і економіка буде відновлюватися довше, ніж прогнозувалося.

Також в НБУ заявляли, що в Україні поступово відновлюється економіка після ослаблення карантину.

Раніше повідомлялося про те, що в понеділок, 22 червня, в обмінниках курс продажу готівкового долара знизився до 26,8453 UAH/USD, курс купівлі знизився до 26,5894 UAH/USD.

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