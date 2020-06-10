МВФ погіршив прогноз зниження ВВП України у 2020

Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз зниження ВВП України з 7,7% до 8,2% у 2020 році.

Про це свідчать дані МВФ, передають Українські Новини.

Крім того, погіршено прогноз відновлення української економіки у 2021 році з 3,6% до 1,1%.

На 2022 рік зростання ВВП прогнозується на рівні 3%.

Середньорічна інфляція в поточному році прогнозується на рівні 4,5% (прогноз збережено), у 2021 – 7,2%, а в 2022 – 5,6%.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний валютний фонд (МВФ) схвалив нову кредитну програму для України у вівторок, 9 червня, розмір першого траншу становитиме 2,1 млрд доларів.

При цьому перший транш, який очікується в розмірі 2,1 млрд доларів, буде виділено 11 червня і він надійде до держбюджету України. Це дозволить забезпечити соціальний захист населення, в тому числі вжити заходів щодо запобігання розповсюдженню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, а також - забезпечення своєчасного здійснення виплат за борговими зобов'язаннями.

Також наступний транш від МВФ буде у вересні.