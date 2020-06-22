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  • Під завалами в будинку на Позняках знайшли тіло ще одного загиблого
22 червня 2020, понеділок, 23:17 9
Події 2020-06-23T01:45:01+03:00
Українські Новини
Під завалами в будинку на Позняках знайшли тіло ще одного загиблого

Під завалами в будинку на Позняках знайшли тіло ще одного загиблого

Надежда Комендантова
Київгаз, постраждалі від вибуху, вибух у багатоповерхівці, вибух на Позняках
Вибух на Позняках. Фото: Інформатор
Вибух на Позняках. Фото: Інформатор

У той час, як після вибуху газової плити в багатоквартирному будинку в Обухові Київської області постраждалих не було, рятувальники виявили під завалами на четвертому поверсі будинку по вул. Соломії Крушельницької тіло ще одного загиблого, попередньо - чоловічої статі.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, пише klichko.org.

"Зараз тривають роботи з деблокування тіла четвертого загиблого від вибуху на Позняках. Невідомою залишається доля ще одного мешканця цього будинку", - повідомив Кличко.

На цю мить проводяться роботи з деблокування тіла.

Як повідомляли "Українські Новини", у неділю вранці стався вибух у багатоповерховому житловому будинку на вул. Соломії Крушельницької в Дарницькому районі столиці. В результаті вибуху завалилося перекриття та стіни одного з під'їздів з 4 до 9 поверхів ,16 квартир зруйновано і 40 пошкоджені внаслідок вибуху, мешканців будинку, що вибухнув переселили в інтернат.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом вибуху в багатоповерховому будинку в Києві. А в "Київгазі" підтвердили, що знімали в червні лічильники на перевірку.

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