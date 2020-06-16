Шмигаль назвав умови, за яких ЗНО скасують чи перенесуть

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що причин для скасування або перенесення зовнішнього незалежного оцінювання на сьогодні немає, хоч в Міносвіти такі сценарії і розробляють.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Кабінету Міністрів, передають Українські Новини.

"Ніхто не збирається скасовувати ЗНО, і причин для перенесення оцінювання на серпень поки немає. Якщо такі причини будуть, то Міністерство охорони здоров'я і головний санітарний лікар повідомлять про це", - заявив прем'єр на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Крім того, він нагадав, що уряд в цьому році скасував проведення очного пробного ЗНО, замінивши його оцінюванням в режимі онлайн.

Також Шмигаль зазначив, що зошити, в яких підлітки мають складати ЗНО, вже розвезені в пункти здачі іспиту.

За його словами, показники, за яких буде переноситися ЗНО, відомі: більш як 60 активних хворих на 100 тис. населення в середньому по Україні більш як 50% областей, де перевищено три загальнонаціональних показники (кількість хворих перевищує 12 на 100 тис. населення, понад 50% завантажених хворими ліжок в опорних лікарнях і охоплення тестуванням менш ніж 12 осіб на 100 тис. населення).

Якщо такої ситуації не буде з 25 червня розпочинається плановий процес проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

Як повідомляли Українські Новини, 12 червня Кабінет Міністрів скасував проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яке мало відбутися 15 червня, у зв'язку з коронавірусом. А в Мінфіні пояснили, як будуть повертати гроші за пробне ЗНО. Пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження. А питання проведення ЗНО розглянуть до кінця тижня.