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18 червня 2020, четвер, 13:21 24
Політика 2020-06-18T14:45:01+03:00
Українські Новини
ЗНО - 2020 буде добровільним: випускники зможуть вибрати форму оцінювання знань

ЗНО - 2020 буде добровільним: випускники зможуть вибрати форму оцінювання знань

Ольга Фандорина
ЗНО, пробне ЗНО, президент Зеленський
ЗНО. Фото: pixabay.com
ЗНО. Фото: pixabay.com

Верховна Рада встановила добровільність проходження ЗНО учнями, завершальними отримання загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, у зв'язку з коронавірусом, як і пропонував президент Зеленський.

За ухвалення законопроєкту № 3669 за основу проголосували 356 депутатів при мінімально необхідних 226, в цілому - 356, передають Українські Новини.

Зокрема, учні, завершальні отримання повної загальної середньої освіти в 2019/2020 року, звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

Вони мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за своїм бажанням.

У пояснювальній записці зазначається, що необхідність прийняття документа обумовлена епідемічною ситуацією в країні і необхідністю надання випускникам шкіл права обирати вид оцінювання результатів навчання: шляхом річного оцінювання, державної підсумкової атестації чи державної підсумкової атестації у формі ЗНО.

Підкреслюється, що метою законопроєкту є мінімізація ризиків захворювання коронавірусом під час оцінювання результатів навчання.

Також парламентарії дозволили голові Ради Дмитру Разумкову невідкладно підписати відповідний законопроєкт.

А Мінфіні пояснили, як будуть повертати гроші за пробне ЗНО. Пробне ЗНО вирішили провести онлайн, однак сайт для проходження пробного ЗНО "впав" через навантаження.

Також раніше повідомлялося, що зовнішнє незалежне оцінювання пройде з 25 червня по 17 липня, результати оголосять до 29 липня.

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