МАУ закрила продаж квитків до 1 серпня: скільки рейсів виконають до липня

Тоді як аеропорт "Київ" вчора припинив обслуговування частини рейсів, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж квитків до 1 серпня у зв'язку з тим, що кордони багатьох країн закриті для туристів, однак при цьому авіаперевізник має намір виконати 25 рейсів до липня.

Про це сказано в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

"Більшість держав світу не підтверджують можливість вільного перетину кордону для громадян України. Крім того, багато країн встановлюють обмежувальні заходи під час прибуття в країну призначення у вигляді тестування на COVID-19 або самоізоляції... Для адаптації до нових потреб ринку пасажирських авіаперевезень МАУ закрила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня 2020 року", — сказано в ньому.

Наголошується, що наразі трафік забезпечується тими категоріями мандрівників, які мають трудові візи або інші документи, які передбачають право постійного перебування в країнах призначення (посвідка на проживання тощо).

Водночас компанія має намір продовжити виконувати евакуаційні рейси і окремі рейси з регулярної програми в червні.

Зокрема, 18 червня запланований рейс з Лондона до Києва (евакуаційний), 19 червня - з Києва до Херсона і Одеси, 20 червня - у Бангкок, 21 червня - з Бангкока в Київ (евакуаційний), з Херсона і Одеси в Київ, "Київ – Стамбул - Київ", 22 червня - "Київ – Нью-Йорк - Київ" (евакуаційний), 23 червня - "Київ – Амстердам - Київ", 24 червня - з Києва в Майямі і Париж, 25 червня - "Майямі – Київ" (евакуаційний), 26 червня - "Київ – Стамбул – Київ", "Київ – Афіни – Київ", з Києва в Одесу, Львів, Херсон, 28 червня - "Київ – Стамбул – Київ", "Дубай – Київ", 29 червня - "Київ – Тель-Авів – Київ", з Херсона, Одеси і Львова в Київ, 30 червня - "Київ – Амстердам – Київ".

Згідно з повідомленням, вирішальним фактором при подальшому плануванні рейсів МАУ буде, насамперед, економічна доцільність запуску кожного окремого напряму, а також перспективи подальшої лібералізації режиму перетину кордону для українців.

Спочатку авіакомпанія буде орієнтуватися на відкриття рейсів і напрямів з потужним туристичним та економічним потенціалом.

Як повідомляли Українські Новини, тоді як в Україні вже відновлено внутрішні авіаперельоти, 15 червня в рамках ослаблення карантину будуть відновлені і міжнародні авіарейси.

МЗС України провів моніторинг планів зарубіжних країн з відновлення регулярного авіасполучення.