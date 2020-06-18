підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
18.06.20 16:00 Круглый стол: "Дистанционная торговля лекарственными препаратами: польза или опасность для украинских граждан"

18 червня 2020, четвер, 14:40 5
Європа 2020-06-18T15:30:01+03:00
Українські Новини
Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені

Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені

Елизавета Кесельман
Ryanair, авіарейси, Україна-Італія
Ryanair. Фото: ryanair.com
Ryanair. Фото: ryanair.com

Ірландському лоукостеру Ryanair Італійська влада продовжили дозвіл на польоти в Україну до кінця літнього 2020 року, який завершується 24 жовтня в той час, як Ryanair відкрив продажу квитків на літні рейси з України в країни ЄС.

Про це повідомляє avianews.

ENAC продовжив тимчасовий дозвіл на 28 щотижневих рейсів між Італією і Україною за 11 маршрутами, який спочатку було видано авіакомпанії 3 березня і який завершував свою дію 13 липня.

"Всі маршрути завантажені в систему бронювання для продажу на весь літній сезон 2020 року, починаючи з 6 липня", — додали в Ryanair.

Наголошується, що авіакомпанія планує повністю використовувати видані права для польотів з Києва в Болонью, Катанія, Бергамо і Рим, з Одеси і Львова в Болонью, Бергамо і Рим, з Харкова в Бергамо.

Продаж квитків відкрито, проте пасажирам перед бронюванням слід пам'ятати про можливість зміни розкладу через обмеження влади і заборону на в'їзд іноземців.

На сьогодні в'їзд громадян України в Італії за винятком власників посвідки на проживання та права на роботу заборонений. Терміни зняття цієї заборони невідомі. Навіть якщо пасажир входить в категорію винятку, актуальну інформацію необхідно уточнювати в посольстві Італії.

Графік польотів Ryanair між Італією та Україною:

Київ:

  • Бергамо, 6 липня 4 рази на тиждень
  • Рим (Ф'юмічіно), з 6 липня 5 разів на тиждень
  • Болонья, з 7 липня, 3 рази на тиждень
  • Катанія, з 7 липня 2 рази на тиждень

Львів:

  • Болонья, з 6 липня 2 рази на тиждень
  • Бергамо, з 7 липня 2 рази на тиждень
  • Рим (Ф'юмічіно), з 8 липня 2 рази на тиждень

Одеса:

  • Болонья, з 6 липня 2 рази на тиждень
  • Бергамо, з 6 липня 2 рази на тиждень
  • Рим (Ф'юмічіно), з 8 липня 2 рази на тиждень

Харків:

  • Бергамо, з 6 липня 2 рази на тиждень

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Ryanair назвали терміни повернення грошей за скасовані рейси.

Також Ryanair заборонили черги в туалети під час польоту.

 
Більше новин про: Ryanair авіарейси Україна-Італія

ЗНО - 2020 буде добровільним: випускники зможуть вибрати форму оцінювання знань
Рада відмовилася достроково припинити депутатські повноваження Вакарчука
Новини
Просили "бути гнучким" до сумнівних закупівель: Зеленському розповіли про схеми чиновників УЗ 15:17
Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені 14:40
В Україні зменшилася кількість областей, не готових до пом'якшення карантину 14:18
Наявність "государева ока" Лещенка не вберегло "Укрзалізницю" від закупівлі "лівих" запчастин на 100 млн гривень 14:18
Бюджет недоотримав 7 млрд гривень доходів через неякісний прогноз курсу обміну 14:18
більше новин
Владислав Мангер заявив, що справа проти нього сфальсифікована прокуратурою 20:55
Від маленької квартири у Харкові до вілли в Козині: як Роман Веприцький збагатився на залізниці, - ЗМІ 17:49
ЗМІ розкрили схему шантажу київських забудовників за участю ГО "Твердиня", "Стоп Свавіллю" і "Штаб оборони Києва" 09:31
"Центр протидії корупції" провів урок для Зеленського про корупцію в Окружному адмінсуді Києва 11:29 Відео
Протеже керівництва ФДМУ довів до банкрутства "Електроважмаш", - ЗМІ 22:18
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу за добу досягла чергового антирекорду 10:16 Інфографіка
Сергій Поярков. Скріншот: YouTube/ НІЧОГО СВЯТОГО з Сергієм Поярковим
Суд розгляне справу про погрози Пояркова на адресу Зеленського 30 червня 17:41
Зеленський запропонував скасувати обов'язкове ЗНО 15:17
Аеропорт "Київ" сьогодні скасував більшість міжнародних рейсів 08:56
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1 млрд, а за катери заплатять $0,6 млрд 11:26
більше новин
Чверть першого траншу кредиту МВФ Україні піде на покупку американських катерів. Перший транш МВФ - $2,1
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok