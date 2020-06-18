Італія продовжила дозвіл для Ryanair на польоти в Україну до кінця осені

Ірландському лоукостеру Ryanair Італійська влада продовжили дозвіл на польоти в Україну до кінця літнього 2020 року, який завершується 24 жовтня в той час, як Ryanair відкрив продажу квитків на літні рейси з України в країни ЄС.

Про це повідомляє avianews.

ENAC продовжив тимчасовий дозвіл на 28 щотижневих рейсів між Італією і Україною за 11 маршрутами, який спочатку було видано авіакомпанії 3 березня і який завершував свою дію 13 липня.

"Всі маршрути завантажені в систему бронювання для продажу на весь літній сезон 2020 року, починаючи з 6 липня", — додали в Ryanair.

Наголошується, що авіакомпанія планує повністю використовувати видані права для польотів з Києва в Болонью, Катанія, Бергамо і Рим, з Одеси і Львова в Болонью, Бергамо і Рим, з Харкова в Бергамо.

Продаж квитків відкрито, проте пасажирам перед бронюванням слід пам'ятати про можливість зміни розкладу через обмеження влади і заборону на в'їзд іноземців.

На сьогодні в'їзд громадян України в Італії за винятком власників посвідки на проживання та права на роботу заборонений. Терміни зняття цієї заборони невідомі. Навіть якщо пасажир входить в категорію винятку, актуальну інформацію необхідно уточнювати в посольстві Італії.

Графік польотів Ryanair між Італією та Україною:

Київ:

Бергамо, 6 липня 4 рази на тиждень

Рим (Ф'юмічіно), з 6 липня 5 разів на тиждень

Болонья, з 7 липня, 3 рази на тиждень

Катанія, з 7 липня 2 рази на тиждень

Львів:

Болонья, з 6 липня 2 рази на тиждень

Бергамо, з 7 липня 2 рази на тиждень

Рим (Ф'юмічіно), з 8 липня 2 рази на тиждень

Одеса:

Болонья, з 6 липня 2 рази на тиждень

Бергамо, з 6 липня 2 рази на тиждень

Рим (Ф'юмічіно), з 8 липня 2 рази на тиждень

Харків:

Бергамо, з 6 липня 2 рази на тиждень

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Ryanair назвали терміни повернення грошей за скасовані рейси.