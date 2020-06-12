Ryanair відкрив продажу квитків на літні рейси з України в країни ЄС. Перелік напрямів

Найбільший лоукост-авіаперевізник Європи авіакомпанія Ryanair (Ірландія) відкрила продаж квитків на 4 рейси з України в країни ЄС з червня, на 17 рейсів - з липня, на 3 рейсу - з серпня після того, як почала продаж квитків з чотирьох міст України в Італію на початку червня.

Про це свідчать дані системи бронювання, передають Українські Новини.

Літні рейси з Києва:

у Штутгарт (Німеччина) - з 2 серпня (понеділок, п'ятниця і неділя);

в Берлін (Німеччина) - з 22 червня (понеділок, п'ятниця);

у Відень (Австрія) - з 1 липня (понеділок, середа, п'ятниця);

у Афіни (Греція) - з 4 липня (вівторок, субота);

Пафос (Кіпр) - з 5 липня (неділя);

у Вільнюс (Литва) - з 4 липня (вівторок, субота);

в Лондон (Великобританія) - з 3 липня (п'ятниця, неділя, з серпня також в середу);

у Манчестер (Великобританія) - з 3 липня (понеділок, п'ятниця);

у Гданськ (Польща) - з 3 липня (понеділок, п'ятниця);

у Катовіце (Польща) - з 1 липня (субота, неділя);

в Краків (Польща) - з 25 червня (четвер, неділя);

у Дублін (Ірландія) - з 2 липня (четвер, неділя);

в Барселону (Іспанія) - з 21 червня (вівторок, п'ятниця);

у Валенсії( Іспанія) - з 4 липня (субота, з серпня також в середу);

у Мадрид (Іспанія) - з 21 червня (четвер, неділя, з серпня також в понеділок).

Літні рейси з Львова:

у Меммінген (Німеччина) - з 6 липня (понеділок);

Лондон - з 3 липня (понеділок, п'ятниця);

Будапешт (Угорщина) - з 1 липня (субота, неділя).

Літні рейси з Одеси:

Берлін - з 3 серпня (понеділок і п'ятниця);

у Гданськ - з 4 липня (вівторок, субота);

у Катовіце - з 4 липня (вівторок, субота);

Будапешт - з 4 липня (вівторок, субота).

Крім того, заплановані літні рейси з Харкова в Будапешт з 3 липня (понеділок, п'ятниця) та з Херсона до Відня - з 3 серпня (понеділок, п'ятниця).

Інші рейси планується запустити з 25 жовтня.

Зокрема, з Києва продаються квитки на рейси з кінця жовтня у Баден-Баден, Франкфурт (обидва - Німеччина), Софію (Болгарія), Гданськ, Варшаву, Вроцлав, Познань (всі - Польща), Братислави (Словаччина), зі Львова до Варшави і Кракова, з Одеси - у Вроцлав, Краків і Познань, з Харкова - у Вільнюс, Краків і Познань, з Херсона - до Кракова.

Як повідомляли Українські Новини, глава Ryanair назвав терміни повернення грошей за скасовані рейси.

Також Ryanair заборонили черги в туалети під час польоту.