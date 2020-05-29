Глава Ryanair назвав терміни повернення грошей за квитки

В той час, як Україна планує відновлення авіарейсів, а деякі авіакомпанії вже почали провавати авіаквитки на липень, лоукостер Ryanair буде повертати гроші за скасовані авіарейси від 3 до 6 місяців.

Про це заявив глава лоу-коста Майкл о'лірі в радіоефірі ірландської телерадіокомпанії RTE, пише Avianews.

За його словами, рекордна кількість необроблених запитів пов'язано з скасованих рейсів протягом 3 місяців через рішення урядів різних країн, а також обмеженнями в роботі відділу повернення. Останній, за словами о'лірі, має запрацювати у звичному режимі з 1 червня.

Загальна вартість квитків на скасовані рейси Ryanair становить 1,2 млрд євро. Авіакомпанія вже опрацювала заявки на 400 млн євро у вигляді видачі ваучерів на покупку нових квитків або шляхом перенесення вильотів на нові дати.

При цьому глава Ryanair заявив, що пасажири зможуть розраховувати на повернення грошей за квитки, однак це займе до півроку.

Нагадаємо, з 1 липня лоу-кост має намір повернутися до роботи у звичному режимі, проте в перший час він буде виконувати тільки 40% рейсів від свого звичайного розкладу. В Україні Ryanair влітку відновить 24 з 47 маршрутів. Перезапуск польотів за 17 напрямами перенесено на зимовий сезон 2020/2021 років. Продаж ще шести маршрутах з Києва, Львова, Харкова та Херсона закриті.

Після карантину Ryanair планував продавати квитки від 99 центів.