У Ryanair заборонили черги в туалети під час польоту. Відвідувати вбиральню можна буде з дозволу бортпровідника

У Ryanair заборонили черги в туалети під час польоту. Відвідувати вбиральню можна буде з дозволу бортпровідник

Ірландський лоукостер Ryanair, який вже з 1 липня відновить 40% польотів, оприлюднив перелік правил, яких необхідно дотримуватися кожному пасажиру. Одним з правил є заборона на відвідування вбиральні без дозволу бортпровідника. Про це повідомляє Telegram-канал компанії.

Зазначається, що нові правила ввели в рамках протидії COVID-19.

Скріншот: t.me/ryanairnews

Серед нововведень також перевірка температури в аеропортах перед вильотом і обов'язкове носіння маски в терміналах і в літаках.

Через нові заходи безпеки Ryanair також скоротить перелік товарів на борту до упакованих снеків і напоїв. Оплату можна буде провести тільки банківськими картами, оскільки авіакомпанія вирішила відмовитися від прийому готівки, через яку може поширюватися інфекція.

Як повідомляли Українські Новини, після карантину Ryanair буде продавати квитки від 99 центів.

Раніше прогнозували, що вартість авіаквитків може збільшитися вдвічі після зняття карантину і строгих обмежень на пересування туристів між країнами.

Також ціни на квитки МАУ різко підвищилися за добу до закриття кордону України.